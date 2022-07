Verstappen o potrpežljivosti, Russell bi bil šokiran

Dirka na Hungaroringu je 13. v letošnjem prvenstvu, še četrta v super zanimivem julijskem nizu štirih dirk in obenem zadnja pred poletnimi počitnicami. Po njej namreč sledi skoraj enomesečni premor do VN Belgije, ki bo zadnji konec tedna v avgustu.

Potrpežljivost, pravi Verstappen. Foto: Reuters Vodilni v prvenstvu Max Verstappen (Red Bull), ki je pred tednom dni na VN Francije zmagal že sedmič v sezoni, je šele v peti štartni vrsti. Zadnjega hitrega kvalifikacijskega kroga ni mogel odpeljati zaradi težav s pogonskim sklopom. "Ne vem, kaj točno je bilo narobe. Upam, da lahko vse rešimo," je aktualni prvak dejal takoj po koncu kvalifikacij. Deseto štartno mesto na Hungaroringu ni idealno, a Nizozemec se ne predaja. "Vem, da je na tej stezi zelo težko prehitevati. Treba bo biti potrpežljiv. Letos smo že videli, da se v nedeljo lahko marsikaj zgodi."

