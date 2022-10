Verstappen najhitrejši v kvalifikacijah pred VN Mehike

Nizozemski dirkač in letošnji svetovni prvak v formuli 1 Max Verstappen (Red Bull) je bil najhitrejši v kvalifikacijah pred VN Mehike in bo nedeljsko dirko začel s prvega startnega mesta. Poleg njega bo iz prve vrste startal Britanec George Russell (Mercedes). Tretji je bil njegov rojak in moštveni kolega Lewis Hamilton.

Oba voznika Mercedesa je na dirkališču Autodromo Hermanos Rodriguez v mehiški prestolnici ločilo le pet tisočink sekunde. Na četrtem mestu je končal domačin Sergio Perez (Red Bull). Španec Carlos Sainz (Ferrari) je bil peti, njegov moštveni kolega, Monačan Charles Leclerc pa sedmi. Med njiju se je kar nekoliko presenetljivo na šesto mesto vrinil Finec Valtteri Bottas (Alfa Romeo).

Na zadnjih 11 dirkah za VN Mehike je s prvega mesta štartalo 11 različnih voznikov:

The moment @Max33Verstappen become our 11th different polesitter in the last 11 trips to Mexico!#MexicoGP #F1 pic.twitter.com/FpxQze9qJ9 — Formula 1 (@F1) October 29, 2022

Do konca sezone so še tri dirke, naslov prvaka pa je oddan tako med vozniki kot med konstruktorji, kjer je slavil Red Bull, a Max Verstappen še vedno cilja na največ zmag v eni sezoni formule 1. To se lahko zgodi že v nedeljo, saj bi to bila že njegova 14. zmaga letos.

Perez in Leclerc sta še vedno v boju za drugo mesto v skupni razvrstitvi. Voznik Ferrarija ima pred Mehičanom le dve točki prednosti. Dirka za VN Mehike je na sporedu v nedeljo ob 21. uri.