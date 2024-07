V sezoni 2025 potrdili šest sprinterskih dirk formule 1

V sezoni 2025 bodo dirkači formule 1 nastopili na šestih sprinterskih dirkah. Vodstvo tekmovanja je danes potrdilo koledar sprinterskih dirk za naslednje leto, te bodo na Kitajskem, v Miamiju, v Belgiji, ameriškem Austinu, Braziliji in Katarju.

Belgijski Spa-Francorchamps se tako vrača v ta koledar po letu 2023, letos sprinta tam ne bo. Sao Paulo pa bo takšno preizkušnjo gostil petič zapovrstjo.

"Sprinti so velik uspeh formule 1, navijačem smo ponudili zelo veliko akcije, naše analize pa potrjujejo uspešnost projekta. Obenem je ob 75-letnici našega športa pomembno, da razvijamo tudi nove produkte, sprinterske dirke pa ponujajo novost in obenem izražajo spoštovanje do tradicije," je ob tem dejal izvršni direktor formule 1 Stefano Domenicali.