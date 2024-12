Užaljeni varnostnik izsiljeval družino Mihaela Schumacherja z razkritjem zaupnih datotek

Varnostnik Markus Fritsche je družini Michaela Schumacherja ukradel več kot 1.500 zaupnih družinskih dokumentov in grozil z objavo.

Družina Michaela Schumacherja je bila žrtev milijonskega poskusa izsiljevanja, v katerega so bili vpleteni trije ljudje, poroča britanski Daily Mail. Eden od njih je bil telesni stražar, ki so ga po osmih letih odpustili in mu zdaj sodijo.

Telesni stražar Markus Fritsche je družini ukradel več kot 1.500 zaupnih datotek, ki so bile shranjene na štirih USB-napravah in dveh trdih diskih. Markus naj bi jih odnesel iz dvorca Schumacherjevih, potem ko je izvedel, da ga nameravajo odpustiti.

Daily Mail poroča, da so osebni dokumenti vključevali fotografije, videoposnetke, sezname zdravil in celotno zdravstveno zgodovino Michaela Schumacherja, o katerem vse od hude smučarske nesreče 29. decembra 2013 ni znanega kaj dosti.

Markus Fritsche je skupaj z varnostnikom Yilmazom Tozturkanom in njegovim sinom Danielom Linsom od družine Schumacher zahteval 15 milijonov evrov v zameno za neobjavo teh datotek na temnem spletu.

Daily Mail poroča še, da je nemška policija tri domnevne izsiljevalce julija 2024 aretirala na parkirišču supermarketa, potem ko naj bi Tozturkan 3. junija uporabil skrito številko, da je poklical Schumacherjeve in jim grozil z objavo dokumentov. Wuppertalski tožilec Wolf-Tilman Baumert je septembra sporočil, da je preiskava zaključena.

Državno tožilstvo v Wuppertalu je obtožilo tri pridržane, ki jim, če bodo spoznani za krive, grozi do štiri leta zapora.