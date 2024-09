Peta postaja sezone in še peta zmaga: Rok Turk je zmagovalec relija v Novi Gorici

Rok Turk (Hyundai i20 rally2), vodilni v seštevku sezone državnega prvenstva v reliju, je zmagovalec relija v Novi Gorici. Na peti postaji sezone DP je dosegel še peto zmago, na koncu je premagal Norvežana Madsa Oestberga (Citroen C3 rally2) za minuto in dve sekundi.

Na tretjem mestu skupne razvrstitve in drugem v slovenskem DP, reli je štel tudi za evropski pokal in pritegnil močno mednarodno konkurenco, je končal državni prvak Marko Grossi (Hyundai i20) z zaostankom 2:36 minute.

Lanski zmagovalec Madžar Martin Laszlo (Škoda Fabia RS) je do konca osme hitrostne preizkušnje vozil na tretjem mestu, a zaradi tehničnih težav nato odstopil.

V točkovanju DP je na tretjem mestu končal Aleš Zrinski (Škoda Fabia R5; + 5:28), ki je bil na reliju sicer šesti.

Do konca sezone v DP sta še dva relija, 18. in 19. oktobra reli Soča v Kobaridu ter 9. in 10. novembra reli Idrija.

Preberite še: