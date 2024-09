Včeraj v Novi Gorici: slavni gost, odlično vzdušje in visoke ambicije #foto

Danes zvečer se v Novi Gorici začenja peti reli za državno prvenstvo, ki šteje tudi za FIA evropski reli pokal in pokal Mitropa. Na štartu bo 91 posadk, prvo ime med njimi pa Mads Ostberg (citroen C3 rally2) s štartno številko 1.

Dirkalnik Madsa Ostberga in Sergia Ituja (citroen C3 rally2) je s štartno številko 1 pripravljen za 12. MAHLE reli Nova Gorica. Norvežan prvič v Sloveniji po zaslugi skupnega projekta New Limits Racing in Gas Auto, sicer pa dirkalnik prihaja iz britanskega moštva Dom Buckley RSC. Foto: Ervin Kordič Glavni tekmec Norvežana, nekoč tudi že zmagovalca relija za svetovno prvenstvo, bo slovenski voznik Rok Turk s sovoznico Blanko Kacin (hyundai i20 rally2).

Največ pogledov je bilo včeraj v Novi Gorici pričakovano uprtih v nosilca štartne številke 1. Prvič po letu 1998 na reli v Slovenijo prihaja nekdanji zmagovalec relija za svetovno prvenstvo. Mads Ostberg (citroen C3 rally2) bo najbolj slovito ime relija, a ker bo v Sloveniji nastopil prvič, njegova zmaga kljub vsem izkušnjam ni samoumevna.

Danes 36-letni Norvežan je odpeljal 139 relijev za svetovno prvenstvo, se osemnajstkrat uvrstil na zmagovalne stopničke in leta 2012 tudi zmagal na reliju po Portugalski. Pred štirimi leti je bil Ostberg svetovni prvak v razredu WRC2.

Kdaj je Slovenija gostila zmagovalca relija za SP?

1988: Franz Wittmann (lancia delta) na reliju Saturnus (reli Nova Zelandija 1987)

1998: Sepp Haider (peugeot 306 maxi) na reliju Saturnus (reli Nova Zelandija 1988)

2024: Mads Ostberg (citroen C3 rally2) na reliju Nova Gorica (reli Portugalska 2012)

Kdo je Mads Ostberg?

Starost: 36 let

Prvi reli za SP: Švedska 2006 (subaru impreza WRC)

Število relijev za SP: 139

Število zmag: 1 (reli Portugalska 2012)

Število uvrstitev na stopničke: 18

Število dobljenih HP za SP: 65

Naslov svetovnega prvaka: WRC 2 (2020)

Včerajšnji uradni štart relija v Novi Gorici. Prva slovenska aduta za zmago bosta Rok Turk in Blanka Kacin (hyundai i20 rally2). Foto: Uroš Modlic

Na reli Nova Gorica je prišlo 91 posadk, ki jih od petka do nedelje čaka zelo zahtevna trasa. Sodeč po vremenski napovedi bo vsaj danes in jutri dogajanje popestril tudi dež. Foto: Aljaž Jež

Danes zvečer prva hitrostna preizkušnja v Novi Gorici. Lani je spremenljive vremenske razmere izkoristil Martin Čendak (renault clio rally5) in dosegel najhitrejši čas med vsemi. Foto: Uroš Modlic

Poleg lanskega zmagovalca Martina Lazsla (škoda fabia rally2) bo glavni Ostbergov tekmec Rok Turk s sovoznico Blanko Kacin (hyundai i20 rally2). Ker sta letos vknjižila vse razpoložljive točke v slovenskem državnem prvenstvu, bosta lahko drugo zmago na novogoriškem reliju lovila brez večjih pritiskov.

V konkurenci bo danes na uvodni hitrostni preizkušnji po ulicah Nove Gorice vozilo 91 posadk. Obetajo se zanimivi športni boji za zmagovalne stopničke v državnem prvenstvu, kjer bo poskušal korak z vrhom spet ujeti lanski prvak Marko Grossi s sovoznico Taro Berlot (hyundai i20 R5). V ospredju bo tudi obračun za vrh med avtomobili s pogonom na en par koles. Na zmago ciljata predvsem posadki Martin Čendak - Jakob Markežič in Mark Škulj - Uroš Ocvirk (obe opel corsa rally4).

Video - organizatorji o prihodnosti in ambicijah za reli v Novi Gorici

Zemljevid trase dvanajste izvedbe novogoriškega relija.

Lani je na reliju slavil madžarski voznik Martin Lazslo (škoda fabia rally2), ki bo tudi letos na štartu. Foto: Uroš Modlic

Organizatorji iz vrst AMD Gorica so letos pripravili 13 hitrostnih preizkušenj v skupni dolžini 154 kilometrov. Novost bo povezovalna etapa prek Italije, kjer želijo prihodnje leto organizirati tudi vsaj eno hitrostno preizkušnjo. Že pred štartom pa so organizatorji že gledali tudi proti prihodnosti.

“Leta 2012 je prvi naš prvi reli stal okrog 25 tisoč evrov. Bili smo povsem na začetku in komaj smo zbrali ta sredstva. Toda zavezali smo se, da bomo naš reli nadgrajevali. Zdaj je proračun relija okrog 160 tisoč evrov. Če bi nam pred 12 leti nekdo rekel, da bomo nekoč za reli zbrali toliko sredstev, mu ne bi verjeli. Na podoben način gremo naprej. Vnaprej se ne želimo odreči niti sanjam, ki so za nas vstop v koledar evropskega prvenstva. Toda ta vstopnica stane okrog 600 tisoč evrov. To nato ni več le nas, temveč projekt na ravni države,” je povedal Renato Hvala, predsednik organizacijskega odbora.

Se bo uresničila želja po evropskem prvenstvu?

Novogoričani so bili že pred obdobjem kovida blizu dogovora za vstop v evropsko prvenstvo. Takrat je bil promotor še Eurosport, zdaj pa je to postal avstrijski Red Bull - vlogo promotorja opravljajo tudi za svetovno prvenstvo. Finančni vložki so zdaj večji kot nekoč. Nova Gorica bi lahko prihodnje leto spet gostila etapo kolesarske Dirke po Italiji, ali bodo v nekaj letih z avtomobilsko dirko res potrkali na vrata evropskega prvenstva, je za zdaj bolj želja kot konkretna napoved.

“Zavedamo se, da je to velik in zahteven korak. Toda želimo naprej, želimo napredovati in ne stopicati na mestu. Ambcij nam prav gotovo ne manjka,” dodaja Hvala.