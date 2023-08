Turk in Kacinova slavita tretjič zapored

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rok Turk je s sovoznico Blanko Kacin (Hyundai i20 Rally 2) slavil na prvem reliju doline zelenega zlata, sicer četrti postaji državnega prvenstva. Drugo mesto je zasedel Marko Grossi s sovoznico Taro Berlot (Hyundai i20 R5) in tako obdržal prednost v skupnem seštevku.

Marko Grossi je v petek zvečer v Žalcu dobil uvodni super special, nato pa sta v soboto prvi dve hitrostni preizkušnji pripadli Roku Turku. Ta je vodstvo izgubil po četrtem brzincu, v katerem je bil Grossi 12,5 sekunde hitrejši in skupno povedel za 5,3 sekunde. Nadaljevanje prve izdaje tega relija v Savinjski dolini je v celoti pripadlo Turku, ki je dobil vseh preostalih pet hitrostnih preizkušenj, s čimer si je tretjo zaporedno slavje med domačimi posadkami na relijih DP zagotovil s prednostjo 24 sekund.

Tretje mesto je z zaostankom 2:14,6 minute zasedel Mark Škulj s sovoznico Pio Šumer (Opel Corsa Rally 4). Za Škuljem sta se zvrstila še Boštjan Logar (Škoda Fabia Rally 2) in Darko Peljhan (VW Polo RN4).

V skupnem seštevku ima Grossi, sicer zmagovalec uvodnega relija Vipavska dolina, po štirih preizkušnjah 102 točki. Z 90 se mu približuje Turk, ki je na prvem reliju za DP odstopil, nato pa med slovenskimi posadkami poln izkupiček točk pobral v Velenju in Železnikih. Tretje mesto je v skupnem seštevku zadržal Peljhan z 78 točkami, na tri točke zaostanka pa se mu je približal četrti Škulj.

V koledarju je letos sedem dirk, naslednja, peta bo na sporedu med 22. in 24. septembrom v Novi Gorici. Nato sledi še reli doline Soče 14. in 15. oktobra, domača sezona pa se bo končala 11. in 12. novembra z relijem Idrija.

Organizatorji so sicer pred začetkom prvega relija doline zelenega zlata sporočili, da bodo del startnin namenili v dobrodelne namene za odpravo posledic poplav na širšem področju Savinjske doline. Prijavnina za dirkalnike s prostornino motorja do 1.400 kubičnih centimetrov znaša 290, za tiste nad pa 460 evrov. Skupno je bilo prijavljenih 47 posadk, od tega 44 domačih, dve s Hrvaške in ena iz Avstrije.