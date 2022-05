Tudi blato in dež ne ustavita Gajserja

Tim Gajser je dobil prvo vožnjo na VN Italije v Maggiori. V blatu in dežju mu Jeremy Seewer in Maxime Renaux (Yamaha) nista bila kos.

Ponoči in zjutraj je v Maggiori, severozahodno od Milana, močno deževalo in najboljše motokrosiste sveta je pričakala blatna proga, ki pa se je zaradi sonca začela sušiti. V prvi vožnji razreda MXGP je Tim Gajser (Honda) solidno štartal in bil po prvem krogu tretji. V prvih krogih je na spolzki podlagi vozil previdneje in iskal nove linije. Sredi vožnje pa je ponovno začelo deževati. A Gajser je najprej opravil s Calvinom Vlaanderenom (Yamaha) in osem minut pred koncem vožnje še z Maximom Renauxem (Yamaha). Lepo prehitevanje, nato pa se je Francozu zlahka odpeljal. Ciljni skok je Makolčan opravil šest sekund pred Jeremyjem Seewerjem (Yamaha) in 15 pred Renauxem.

"Dobra dirka. Proga je zelo zahtevna. Na začetku sem si pripravljal linije, vozil drugačne, da sem lahko pozneje prehiteval," je v prvi izjavi svoj nastop opisal Gajser, ki je dobil že šesto zaporedno vožnjo. "Ob koncu vožnje sem imel težave z očali, ker mi je začela v oči teči voda, zato sem jih odvrgel." Druga vožnja bo ob 17.10.

VN Italije, Maggiora, 1. vožnja:



1. Tim Gajser (Honda)

2. Jeremy Seewer (Yamaha)

3. Maxime Renaux (Yamaha)

4. Calvin Vlaanderen (Yamaha)

5. Pauls Jonass (Husqvarna)

6. Ruben Fernandez (Honda)

Pancar kljub padcem vztrajal do konca

V MX2 je prvo vožnjo dobil vodilni v prvenstvu Jago Geerts (Yamaha). Najbolje je sicer štartal Mattia Guadagnini (GasGas), a padel v tretjem zavoju. Tako je tam blokiral tudi Toma Vialla (KTM) in še več drugih motokrosistov. Med njimi tudi Jana Pancarja (KTM). Mladi slovenski motokrosist je v naslednjih dveh krogih še dvakrat padel in se z več kot dvema minutama zaostanka znašel na zadnjem mestu. V drugi polovici vožnje je dobro dirkal, a višje od 19. mesta (dve točki) ni več mogel priti.