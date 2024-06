Tovarniška Ducatija razred zase v Mugellu

Italijan Francesco Bagnaia je v domačem Mugellu slavil dvojno zmago, saj je bil najboljši tudi v sobotnem šprintu. Ker je Španec Jorge Martin tam ostal brez točk, je zdaj razlika v svetovnem prvenstvu med njima le še 18 točk. Martin ima 171 točk, Bagnaia 153. tretji je Marc Marquez (Ducati Gresini) s 136.

Bagnaia je vodil od štarta do cilja, v boju za drugo in tretje mesto pa so bili še en Italijan Enea Bastianini, Martin in še en Španec Marc Marquez. Bastianini je bil še pet krogov pred koncem četrti, a je potem prehitel Marqueza in v zadnjem krogu še Martina.

"Hvala, Italija, hvala, Mugello"

Francesco Bagnaia Foto: Guliverimage "Slabe volje sem zaradi razpleta v zadnjem krogu. Bagnaia je imel res oster ritem, videl sem, da ga ne bom mogel ujeti. Zadovoljil sem se z drugim mestom, a nisem bil dovolj pozoren in zato nisem mogel odbiti napada Bastianinija," je povedal razočarani Martin.

Boljše volje je bil Bastianini. "Za mano je težko obdobje, ampak tokrat je šlo vse po načrtih. Ko me je Marc prehitel, sem si rekel 'zdaj pa dovolj' in šel na polno. Na koncu sem videl, da je dosegljivo tudi drugo mesto."

Bagnaia je po slabšem obdobju, ko je Martin prevladoval, spet bližje zmagovalni formi iz prejšnje sezone. Z dvojčkom v domačem Mugellu, kjer so številni Ducatijevi privrženci pripravili lepo vzdušje, pa je bil tudi nadvse zadovoljen. "Ni bilo lahko, a sem na štartu ubral pravo zunanjo linijo. Potem pa samo še narekoval ritem. Konec tedna je bil fantastičen, sijajno delo smo opravili, hvala vsem v ekipi. Hvala, Italija, hvala, Mugello," je potem, ko je odpeljal častni krog z italijansko zastavo v rokah, dejal Bagnaia.

V SP so zdaj štirje pred dirkači tedni premora, saj bo naslednja postaja na Nizozemskem na vrsti 30. junija.