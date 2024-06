Bagnaia zmagovalec sprinta v Mugellu, Martin v pesku

Dvakratni zaporedni svetovni prvak Francesco Bagnaia se je tokrat izstrelil na startu in vodil vse do konca sprinterske dirke. V skupnem seštevku SP se je s tem približal Špancu Jorgeju Martinu (Pramac Ducati), zmagovalec kvalifikacij je sprint končal v pesku.

Bagnaia je na koncu Marca Marqueza ugnal za 1,469 sekunde, tretji Pedro Acosta je zaostal že več kot štiri. Pod odrom za zmagovalce so se zvrstili Italijan Franco Mordbidelli (Pramac Ducat), Španec Maverick Vinales (Aprilia) in Južnoafričan Brad Binder (KTM).

Oba tovarniška Ducatija sta kratko dirko sijajno startala, še pred prvi zavojem je bil Bagnaia prvi, startal je drugi, Italijan Enea Bastianini pa drugi. Martin je zdrsnil na tretje mesto, a je še pred koncem prvega kroga prišel mimo Bastianinija.

Tudi Binder je zelo dobro startal in z 13. mesta prišel na četrto, preden ga je prehitel hitri Marquez. Nato pa je v tretjem krogu Bastianini napadel Martina, a po trku s Špancem padel in končal dirko.

Vodilni trojec Bagnaia, Martin in Marquez so se tekmecem odpeljali, zatem pa je Marquez šest krogov pred koncem prišel mimo Martina na drugo mesto. Njun dvoboj je izkoristil Bagnaia, ki si je privozil več kot sekundo naskoka, a vrstni red do konca ni ostal enak, saj je Martin zdrsnil in pristal v pesku. Tretje mesto je podedoval Acosta.

V skupnem seštevku ima zdaj Martin na vrhu 155 točk, Bagnaia pa se je približal na 27 točk zaostanka (128). Blizu je tudi Marquez, ki še štiri točke manj (123).

Klasična preizkušnja za VN bo v nedeljo ob 14. uri.