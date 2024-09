Tim Gajser na VN Turčije dirka za svojo prvo šestdesetico. Sobotnih 10 točk za zmago na kvalifikacijski vožnji je že dobil. Glavni vožnji ga čakata to popoldne ob 13.15 in 16.10. Pred dvema tednoma je s 50 točkami dobil VN Švice. S svojo 50. zmago v svetovnem prvenstvu bi na svoj 28. rojstni dan še okrepil vodstvo v skupnem seštevku MXGP.

Jorge Prado je letos dobil osem dirk. Foto: Guliverimage VN Turčije, ki jo je lani dobil Tim Gajser (Honda), je 18. od 20 v letošnjem svetovnem prvenstvu MXGP. Pred dirko je imel petkratni svetovni prvak na Hondi, ki to nedeljo praznuje svoj 28. rojstni dan, 19 točk prednosti pred Jorgejem Pradom (GasGas) in 44 pred Jeffreyjem Herlingsom (KTM). Trojica je že vso sezono zelo izenačena in podobno hitra. Španec ima osem zmag, Slovenec in Nizozemec pa po štiri. Tim v skupnem seštevku vodi predvsem zaradi svoje konstantnosti: osemkrat je dobil kvalifikacije, na dirki pa še ni bil slabši kot četrti (14 uvrstitev na zmagovalni balkon in tri četrta mesta). S prvo deseterico se v Afyonu spogleduje tudi Jan Pancar (TEM JP253 KTM), ki je bil na treningu četrti, na kvalifikacijski vožnji pa po napaki v zadnjem krogu 10.

MXGP, skupni seštevek po kvalifikacijski vožnji (17/20):



1. Tim Gajser (Honda) 870 točk

2. Jorge Prado (GasGas) 851

3. Jeffrey Herlings (KTM) 826

4. Jeremy Seewer (Yamaha) 592

5. Calvin Vlaanderen (Yamaha) 550

6. Romain Febvre (Kawasaki) 534

...

14. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 219

Po treningu na Tiga243Landu Coenen številka 1

Lucas Coenen Foto: Guliverimage Mlajši motokrosisti na 250-kubičnih motorjih v razredu MX2 so prvo vožnjo odpeljali uro prej. Na štartu je bil najboljši Simon Längenfelder (GasGas), a ga je pet krogov pred ciljem prehitel Lucas Coenen (Husqvarna), ki je ta teden treniral s Timom Gajserjem na Tiga243Landu v Lembergu. Tam je bil tudi Timov ekipni kolega Ferruccio Zanchi (Honda), ki se je zapletel za tekmovalcema, ki sta padla in bil zato samo 17. Coenen je še za sedem točk zmanjšal zaostanek za vodilnim v seštevku sezone Kayom de Wolfom (Husqvarna), ki je bil četrti. Razlika med njima je zdaj 47 točk.

Po dirki v Šanghaju finale v Španiji

Iz Turčije motokrosisti letijo na VN Kitajske v Šanghaj, ki bo čez teden dni. Finale sezone pa sledi 28. in 29. septembra na še tretji letošnji dirki v Španiji, VN Kastilje La Manche bo gostilo mestece Cozar. V deželo Don Kihota se odpravlja tudi množica slovenskih ljubiteljev motokrosa. Če letite v Madrid, vas do prizorišča čakata dve uri in pol vožnje z avtomobilom, če pa v Alicante, pa dobre tri ure.