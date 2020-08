Štiri moštva so se pritožila na kazen Racing Pointu

Štiri dirkaška moštva v formuli 1, Ferrari, McLaren, Renault in Williams so se pritožila na kazen Racing Pointu, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Moštvo Racing Pointa je v petek prejelo kazen Mednarodne avtomobilistične zveze (Fia) v višini 400 tisoč evrov in odvzema 15 točk v konstruktorskem seštevku.

Moštva, ki so vložila pritožbo na omenjeno kazen, so to potrdila za spletno strani F1. V petek so v Silverstonu, kjer bo na sporedu peta dirka sezone, vodilni možje moštev izrazili začudenje nad kaznijo Racing Pointu. Predvsem jih moti dejstvo, da bo moštvo še naprej lahko uporabljalo sporne dele, ki so bili del preiskave Fie.

V pričakovanju pritožb

V pravilniku je namreč zapisano, da mora moštvo uporabljati le dele, ki jih je oblikovalo samo in so na seznamu, ki ga morajo moštva predložiti pred dirkami F1. Obenem pa deli, ki jih dobi s strani zunanjega izvajalca, ne smejo biti na seznamu uporabljenih delov konkurentov v F1.

Ostala moštva imajo od izreka kazni 24 ur časa, da se pridružijo Ferrariju, McLarnu, Williamsu in Renaultu, ki je po prvi dirki za VN Avstrije vložil pritožbo glede komponent, ki naj bi bile kopija Mercedesovih iz sezone 2019.

Racing Point se je prav tako pritožil na kazen Fie. Kljub temu je moštvo napovedalo, da bo še naprej uporabljalo enake komponente dirkalnika, ki naj bi bili po mnenju Renaulta in kar je s kaznijo potrdila tudi Fia, v določenih delih intelektualna last Mercedesa.

V Silverstonu bodo danes na sporedu kvalifikacije za nedeljsko dirko, ki se bo začela ob 15.10.

