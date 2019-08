Sproščeni svetovni prvak Gajser gre uživat na Švedsko

Potem ko je Tim Gajser prejšnji teden v Imoli že postavil piko na i letošnji sezoni in osvojil naslov svetovnega prvaka, bo do konca sezone lahko vozil popolnoma neobremenjen. Naslednja postaja bo v nedeljo v švedski Uddevali.

Čeprav je bilo glede na veliko prednost v SP pričakovati, da bo naslov slej ali prej v njegovih rokah, si je slovenski as lahko oddahnil. Pred množico svojih navijačev je na najlepši način zaokrožil izjemno uspešno sezono, v kateri je že tri dirke pred koncem postal prvak elitnega razreda MXGP.

A čeprav je najpomembnejši cilj sezone že dosežen, lahko še ne 23-letni dirkač postavi še kakšen rekord. Že tako ali tako je najmlajši dirkač Honde s tremi naslovi prvaka (enim v MX2 in dvema v MXGP), ima rekorden niz zaporednih zmag (sedem v letošnji sezoni), v njegovi ekipi pa potihoma računajo še na en rekord. Če bo dobil preostale tri dirke, konec tedna na Švedskem ter potem še v turškem Afyonkarahisarju in Šanghaju, se bo pridružil Andreju Malherbeju kot najboljšemu te ekipe s 27 zmagami za SP.

Foto: Grega Valančič/Sportida

"Zdaj si skušam nekoliko odpočiti, a je bilo težko"

"Prejšnji konec tedna je bil zame res izjemen. Ogromno mi pomeni, da sem naslov potrdil v Italiji. Veliko navijačev iz Slovenije je prišlo in so se potem veselili skupaj z mano. Njihova podpora mi izjemno veliko pomeni," je Gajser pred potjo na Švedsko še enkrat podoživel Imolo.

"Zdaj si skušam nekoliko odpočiti, a je bilo težko, saj imam veliko obveznosti. A to so lepe obveznosti in lepo je videti, da je motokros v Sloveniji tako priljubljen. Se pa seveda že veselim Švedske, proga je sijajna, država mi je všeč in tam sem vedno užival," je še dodal sveži svetovni prvak.

Boj za naslov prvaka je bil odločen že po prvi vožnji v Imoli, ko je s 16 točkami Gajser dokončno pobegnil tekmecem. Zdaj ima tri dirke pred koncem neulovljivih 664 točk, bolj zanimiv pa bo boj za drugo mesto v SP. Vanj so vpleteni trenutno drugi Švicar Jeremy Seewer (481), tretji Francoz Gautier Paulin (440), četrti Švicar Arnaud Tonus (419), pa tudi zmagovalec dirke v Imoli Nizozemec Glenn Coldenhoff (399).

Za dirko na Švedskem je prijavljen tudi drugi Slovenec v MXGP Klemen Gerčar, ki je prav na dan, ko je Gajser postal prvak, dobil prvo točko v sezoni, kar ga uvršča na 51. mesto. V šibkejšem razredu MX2 pa bo nastopil Jan Pancar, ki tudi pridno nabira točke; nazadnje jih je dobil 12, skupno je tri dirke pred koncem s 34 na 28. mestu.

V nedeljo bo prva vožnja razreda MXGP ob 14. uri, druga ob 17., v MX2 pa bosta vožnji ob 13. in 16. uri.