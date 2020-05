Slava je zbledela: moštvo Williams zdaj uradno naprodaj

Williamsova, ki ima v ekipi uradno še vedno položaj namestnice vodje, kljub temu, da oče več neposredno ne sodeluje pri vodenju moštva, je med današnjo videokonferenco dejala, da je cilj dokončati postopek "v naslednjih treh do štirih mesecih, vendar smo v celotnem preostalem letu tega leta v celoti financirani", je poročal BBC.

Slavna zgodovina britanskega moštva

Williams je eno izmed najuspešnejših moštev v zgodovini F1. V svetovnem prvenstvu je prevladoval v osemdesetih in devetdesetih letih prejšnjega stoletja, z dirkači, kot so bili Alan Jones, Keke Rosberg, Nelson Piquet, Nigel Mansell, Alain Prost in Damon Hill.

Za Williams je dirkal tudi Brazilec Ayrton Senna. Po Sennini smrtni nesreči z Williamsom na veliki nagradi San Marina leta 1994 so bili Frank Williams, Patrick Head in Adrian Newey obtoženi povzročitve smrti iz malomarnosti. Sodni proces se je dokončno sklenil leta 2005, ko so bili Williams, Head in Newey oproščeni krivde.

V zadnjih letih zdrs na dno

Vodenje ekipe je po upokojitvi lastnika in ustanovitelja moštva Franka Williamsa prevzela njegova hči Claire. Foto: Reuters Toda konkurenčnost ekipe se je v tem stoletju zelo zmanjšala. Williams je imel kratko renesanso v obdobju od 2014 do 2017, ko je dvakrat končal na tretjem mestu in je bil nato dvakrat peti v prvenstvu konstruktorjev, v zadnjih dveh letih pa je znova zdrsnil povsem na rep razpredelnice.

Formula 1 je v veliki krizi zaradi pandemije novega koronavirusa. Moštva, ki zaradi pandemije ne morejo tekmovati, merijo izgubo v milijonih evrov. Francoski konstruktor motorjev, pogonskih enot, Renault je napovedal, da bo kljub veliki izgubi ostal v formuli 1.

Največ uspeha doslej je Williamsu prineslo sodelovanje z Renaultom, saj je Williams-Renault osvojil kar pet od Williamsovih devetih konstruktorskih naslovov, zadnjega leta 1997.

Williams ima do konca sezone 2024 sklenjeno sodelovanje z nemškim Daimlerjem, proizvajalcem avtomobilov znamke Mercedes Benz.

