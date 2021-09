Ricciardo slavil v Monzi, trčenje Verstappna in Hamiltona

Finec, ki je preizkušnjo zaradi menjave motorja začel z zadnjega startnega mesta, je sicer ciljno črto prečkal kot četrti, a je pridobil mesto, ker je drugi voznik Red Bulla Sergio Perez dobil petsekundno kazen in nazadoval na peto mesto.

Dirko pa je zaznamovalo tudi trčenje med najboljšima dirkačema te sezone. Vodilni v seštevku SP Nizozemec Max Verstappen (Red Bull) in branilec naslova, Britanec Lewis Hamilton (Mercedes) sta se namreč zaletela v 26. krogu, ko je pri poskusu prehitevanja Hamiltona Verstappen pristal na dirkalniku tekmeca, za oba pa se je dirka končala.

Max Verstappen has to sometimes use his head man.

He wasn't gonna make that corner ahead of Lewis Hamilton.

I'll be surprised if there are people out here who will defend this.

Costly and stupid mistake.#ItalianGP #F1 pic.twitter.com/tEkfNw8l7k