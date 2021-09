Mercedesa v ospredju tudi na drugem treningu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Voznika Mercedesa Britanec Lewis Hamilton in Finec Valtteri Bottas sta bila v ospredju tudi na drugem prostem treningu pred današnjo sprintersko preizkušnjo, na kateri bodo določili startna mesta za nedeljsko dirko svetovnega prvenstva v formuli 1 za veliko nagrado Italije v Monzi.

Bottas je postavil najhitrejši čas v petkovih večernih kvalifikacijah za današnjo sprintersko dirko, na kateri bosta oba Mercedesa startala iz prve startne vrste. Ne glede na današnji razplet pa bo Bottas nedeljsko dirko začel z zadnjega mesta, potem ko so mu v petek zamenjali motor.

Voznika Red Bulla Nizozemec Max Verstappen in Mehičan Sergio Perez sta na treningu vpisala tretji in četrti čas. Iz druge startne vrste bosta sprintersko dirko, na kateri bodo točke dobili zgolj najhitrejši trije, začela Verstappen in Britanec Lando Norris (McLaren-Mercedes), ki je drugi trening končal kot deseti.

Sprinterska dirka se bo začela ob 16.30.