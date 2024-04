Troboj na spektaklu tik za slovensko mejo

Sebastien Ogier Foto: Guliverimage Belgijec Thierry Neuville (Hyundai) in Valižan Elfyn Evans (Toyota) sta bila po petkovih osmih hitrostnih priezkušnjah izenačena do desetinke sekunde, tretji Francoz Sebastien Ogier (Toyota) pa je za njima zaostajal 6,6 sekunde. V soboto opoldne so bili v razmaku 11,3 sekunde, po 14. hitrostni preizkušnji pa je bil popoldne zaostanek znova nekaj manjši. Neuville je sicer dobil tri od prvih šestih sobotnih brzincev, a je vodil samo 2,3 sekunde pred Evansom in 9,5 pred Ogierjem. Estonec Ott Tänak (Hyundai) in Francoz Adrien Fourmax (M-Sport Ford), ki je bil najhitrejši na dveh brzincev, sta zaostajala že debelo minuto. Do konca sobotnega programa sta še dve hitrostni preizkušnji.

Reli Hrvaška, po 14. hitrostni preizkušnji:



1. Thierry Neuville (Hyundai)

2. Elfyn Evans (Toyota) +2,3

3. Sebastien Ogier (Toyota) +9,5

4. Ott Tänak (Hyundai) +1:09,7

5. Adrien Fourmaux (M-Sport Ford) +1:26,7

6. Takamoto Katsita (Toyota) +2:05,1

Asfaltni reli Hrvaška, ki četrtič šteje za točke svetovnega prvenstva, se bo končal s štirimi nedeljskimi hitrostnimi preizkušnjami. Gre za četrto od letošnjih 13 dirk svetovnega prvenstva WRC. Naslednja dirka sledi sredi maja na Portugalskem.