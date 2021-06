Ogier z zmago v Keniji še povečal prednost za osmi naslov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Katsuta je na koncu za zmagovalcem zaostal 21,8 sekunde, medtem ko je bil Tänak na tretjem počasnejši za dobro minuto. Četrto mesto je pripadlo Francozu Adrienu Formauxju, peti pa je bil Britanec Gus Greensmith (oba Ford).

Danes zjutraj, tri preizkušnje pred koncem relija, je zaradi okvare odstopil do tedaj vodilni Belgijec Thierry Neuville (Hyundai).

Tudi Ogier je imel drugi dan veliko težav s svojo toyoto, a mu je uspelo končati dan na četrtem mestu s slabima dvema minutama zaostanka za takrat najboljšim Neuvillom. Tretji dan je nato nadoknadil dobre pol minute, zadnji, četrti dan pa je izkoristil težave Belgijca, prehitel Japonca in slavil četrtič to sezono.

"Velika zmaga za nas"

"Izjemna izkušnja je dirkati tukaj. Podpora gledalcev je bila res izjemna. Veliko ljudi je bilo ob cesti in hvaležen sem vsakemu posebej," je po zadnji preizkušnji reli Kenija ocenil Francoz.

"To je velika zmaga za nas. Po težavah v petek smo imeli res dober konec tedna. Imeli smo hitrost, avto pa je bil izjemen. Na tem mestu bi rad čestital tudi Taki (Takamoto Katsuta, op. STA), saj je opravil sijajno delo. Ni ga bilo lahko ujeti ob koncu. Za ekipo je to lep rezultat," je še dodal svetovni prvak leta 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, in 2020.

Ogier ima na vrhu 133 točk, Valižan Elfyn Evans (Toyota) jih je zbral 99, Neuville pa 77. Foto: Guliverimage

134 točk prednosti

Zahvaljujoč 53. zmagi v SP je sedemkratni svetovni prvak Ogier še povečal prednost v boju za osmi naslov. Na vrhu ima 133 točk, Valižan Elfyn Evans (Toyota) jih je zbral 99, Neuville pa 77.

Zadnji dan relija Kenija je Ogier dobil dve od petih hitrostnih preizkušenj, v zadnji za dodatnih pet točk pa je bil najhitrejši Tänak.

Naslednja dirka bo reli po Estoniji med 15. in 18. julijem.