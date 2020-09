Racing Point umaknil pritožbo na kazen Fie

Vodstvo Mednarodne avtomobilistične zveze (Fia) je 7. avgusta kaznovalo Racing Point, ker njihov dirkalnik ni bil v skladu s pravili, na kar so opozarjali pri konkurentu Renaultu.

Po mnenju francoskega moštva so bili deli zadnjega zavornega sistema v določenih delih intelektualna last Mercedesa, kar je s kaznijo potrdila tudi Fia, a v nadaljevanju ni prepovedala uporabe komponent v nadaljevanju prvenstva.

Na to odločitev ter na višino kazni so se nato pritožili tako pri Renaultu, Ferrariju in še nekaterih drugih moštvih, a so kasneje umaknili pritožbo, danes pa je to storilo še moštvo Racing Pointa.

Ti so sporočili, da so bili zadovoljni z dogovorom med moštvi ter razlago Fie glede omenjenih delov in "razčiščenih nejasnosti v pravilniku Fie".

V konstruktorskem seštevku moštvo iz Silverstona, za katerega dirkata Mehičan Sergio Perez in Kanadčan Lance Stroll, dve dirki pa je odpeljal tudi Nemec Nico Hülkenberg, trenutno zaseda četrto mesto s 66 točkami.

