Quartararo v Silverstonu prepričljivo do pete letošnje zmage

Quartararo je s pametnim dirkanjem danes vknjižil osmo zmago v karieri. Po startu ni pretiraval in je potrpežljivo čakal na preboj proti vrhu. V prvi tretjini dirke je prišel na čelo in se hitro odpeljal tekmecem.

It's a fantastic five in 2021! 🏆 @FabioQ20 picks up another 🥇 #BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/5bPjLKOgIu

V boju za drugo mesto je Rins najprej za seboj pustil brata Espargaro in prišel do prvih letošnjih stopničk. Na najnižjo stopničko je stopil Aleix Espargaro, s čimer je Aprilii zagotovil sploh prve stopničke v razredu motoGP.

V skupnem seštevku v vodstvu ostaja Quartararo, ki je precej povišal prednost. Zdaj ima 206 točk. Na drugem in tretjem mestu sta aktualni svetovni prvak, Španec Joan Mir (Suzuki), s 141 in Francoz Johann Zarco (Ducati) s 137 točkami. Francozu se tako sedem dirk pred koncem nasmiha prvi naslov svetovnega prvaka.

The championship stretches out of reach a little further! 👀@FabioQ20 extends his lead to 65! 👏#BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/FzkpDXLSsU