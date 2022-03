Prva Ferrarijeva zmaga po 45 dirkah? Štart ob 16.00!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Charles Leclerc (Ferrari) bo štartal s prvega mesta in dirkal za svojo tretjo zmago v formuli 1. Dvakrat mu je uspelo v sezoni 2019. Zadnjo Ferrarijevo zmago je tisto leto sicer pridirkal Sebastian Vettel. Slednji je zdaj dirkač Aston Martina, a zaradi pozitivnega testa na koronavirus na VN Bahrajna manjka. V prvi vrsti bo še aktualni prvak Max Verstappen (Red Bull). Za njima pa Carlos Sainz ml. (Ferrari) in Sergio Perez (Red Bull). Ko je bil Verstappen nazadnje na štartu med obema Ferrarijema, so trčili pred prvim zavojem.