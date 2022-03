Dvojna zmaga za Ferrari, šok za Red Bull v zadnjih treh krogih

VN Bahrajna, prvo dirko sezone formule 1, je dobil Charles Leclerc. To je njegova tretja zmaga. Uspeh Ferrarija je z drugim mestom dopolnil Carlos Sainz ml. Max Verstappen in Sergio Perez, ki sta dirkala na drugem in četrtem mestu, sta z okvaro Red Bulla odstopila v tri oziroma en krog pred ciljem. Tretje mesto tako za Lewisa Hamiltona v nekonkurenčnem Mercedesu.

Po 910 dneh Ferrari spet slavi. Charles Leclerc je vodil od štarta do cilja prve dirke sezone formule 1. A ni bilo tako lahko. Po prvih postankih ga je napadel Max Verstappen (Red Bull). Tri kroge sta se prehitevala, vozila kolo ob kolesu, a je Monačan odbil vse napade aktualnega svetovnega prvaka. Po drugi seriji postankov je Leclerc lažje zadržal prednost pred Nizozemcem. Tudi odstop Pierra Gaslyja (Alpha Tauri), ki mu je zagorel dirkalnik in je na stezo zapeljal varnostni avto, vodstva dirkača Ferrarija ni ogrozil. Tudi zato, ker je Verstappen po tretjem postanku začel javljati, da ima težave (z volanom, baterijo v pogonskem sklopu ...). Ni bilo jasno, kakšno. In začel je izgubljati mesto za mestom. Tri kroge pred ciljem je lahko samo nemočno zapeljal v bokse. In Leclerc je dosegel svojo tretjo zmago v kraljici avtomotošporta.

Na drugo mesto je po odstopu Verstappna prišel Carlos Sainz ml. (Ferrari), ki je pred varnostnim avtomobilom sicer za prvima dvema zaostajal za deset sekund. Odstop prvaka pa ni bil edini šok za Red Bull. V zadnjih treh krogih še težave za Sergia Pereza, ki je dirkal na tretjem mestu. V prvem zavoju zadnjega kroga pa je njegov dirkalnik samo še ugasnil. In tako je na tretje mesto prišel sedemkratni prvak Lewis Hamilton (Mercedes).

"Ferrari je nazaj"

"Zadnji dve leti sta bili za ekipo zelo težki. Vedeli smo, da imamo letos priložnost. Dirkalnik je res fantastičen. Prvi štartni položaj, najhitrejši krog, prvo in drugo mesto! Neverjetno. Fantastično se je vrniti nazaj na vrh," je v prvi izjavi razlagal Leclerc, ki je Ferrariju pridirkal prvo zmago po 45 dirkah (Singapur 2019, Sebastian Vettel). "Dobro sem štartal in lahko nadzoroval dirko. Drugouvrščeni Sainz je dodal: "Čestitke Charlesu in čestitke Ferrariju. Ferrari je nazaj. Trdo delo je poplačano."

"Velike čestitke Ferrariju. Vesel sem, da jim gre dobro. Za nas pa težka dirka. Naredili smo vse, kar smo lahko. Hvaležen sem za te točke. To je bil naš maksimum," je bil nad tretjim mestom še sam presenečen Hamilton. Mercedes je daleč od konkurenčnega. Sredi dirke je na petem mestu zaostajal že 35 sekund.

Odličen Haas in Alfa Romeo, zelo slab McLaren

Nič manj srečni kot v Ferrariju niso bili v ekipah Haas in Alfa Romeo. Kevin Magnussen, ki je dobil službo v Haasu pred desetimi dnevi, je VN Bahrajna končal na petem mestu, Valtteri Bottas pa je Alfo pripeljal na šesto mesto. Z desetim mestom je na debiju v formuli 1 prvo točko osvojil prvi Kitajec v tem športu, Guanju Džov (Alfa Romeo). Največje razočaranje dirke pa ekipa McLaren. Imajo velike težave z oprijemom, Daniel Ricciardo in Lando Norris sta dirkala na začelju in bila na koncu po zaslugi odstopov 14. in 15.

VN Bahrajna, končni vrstni red:



1. Charles Leclerc (Ferrari)

2. Carlos Sainz ml. (Ferrari) +5,598

3. Lewis Hamilton (Mercedes) +9,676

4. George Russell (Mercedes) +11,211

5. Kevin Magnussen (Haas) +14,754

6. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) +16,119

7. Esteban Ocon (Alpine) +19,119

8. Juki Cunoda (Alpha Tauri) +20,386

9. Fernando Alonso (Alpine) +22,390

10. Guanju Džov (Alfa Romeo) +23,064

11. Mick Schumacher (Haas) +32,574

12. Lance Stroll (Aston Martin) +45,873

13. Alexander Albon (Williams) +53,932

14. Daniel Ricciardo (McLaren) +54,975

15. Lando Norris (McLaren) +56,335

16. Nicholas Latifi (Williams) +61,795

17. Nico Hülkenberg (Aston Martin) +63,829

Odstop: Sergio Perez (Red Bull), Max Verstappen (Red Bull), Pierre Gasly (Alpha Tauri)

Prvenstvo 2022 se bo nadaljevalo že čez teden dni z VN Savdske Arabije.

Prva zmaga za Ferrari po 45 dirkah. Tretja za Leclerca.



Cilj! Zmagovalec VN Bahrajna je Leclerc! Dvojna zmaga za Ferrari. Hamilton pa tretji.



Zadnji krog: Perezu je v prvem zavoju odpovedal dirkalnik! Ničla za Red Bull.



Zadnji krog: Ferrari pred dvojno zmago. Hamilton napada Pereza.



Predzadnji krog: Verstappen je zapeljal v bokse. Konec dirke. Zdaj pa moč motorja izgublja še Perez!



Še 3 krogi: Sainz zlahka mimo Verstappna. Nato mimo še Perez, Hamilton ... Težave za prvaka, ki ima tehnične težave.



Še 4 krogi: Charles že z varno prednostjo dveh sekund. Max se je otresel Carlosa.



Še 6 krogov: Leteči štart. Leclerc je zadržal prvo mesto. Sainz je napadel Verstappna. Neuspešno.



Še 9 krogov (varnostni avto): 1. Leclerc, 2. Verstappen, 3. Sainz, 4. Perez, 5. Hamilton, 6. Russell, 7. Magnussen, 8. Bottas, 9. Ocon, 10. Schumacher.



47. krog: Verstappen javlja ekipa, da se je nekaj zataknilo za volan. A dirka dalje.



46. krog: Tretji postanek Verstappna. V ozadju pa je zagorel dirkalnik Gaslyja. Varnostni avto. In vsi, ki še niso bili, bodo zdaj zapeljali na svoj tretji postanek.



41. krog: 1. Leclerc, 2. Verstappen +3,7, 3. Sainz +17,9, 4. Perez +20,1, 5. Hamilton +35,2, 6. Russell +49.7, 7. Magnussen +66,1, 8. Gasly +71,9.



35. krog: 1. Leclerc, 2. Verstappen +1,9, 3. Sainz +17,2, 4. Perez, 5. Hamilton, 6. Magnussen, 7. Russell, 8. Bottas.



32. krog: Krog za Verstappnom na postanek še Leclerc, ki ostaja pred Maxom.



28. krog: Alonso in Hamilton že na drugem postanku. Gume držijo zelo slabo. Morda celo trije postanki pri večini voznikov.



27. krog: Bali so se za vzdržljivost materiala, a na polovici dirke brez odstopa.



23. krog: 1. Leclerc, 2. Verstappen 2,8, 3. Sainz +9,9, 4. Perez, 5. Hamilton, 6. Russell, 7. Magnussen, 8. Gasly.



21. krog: Verstappen je obupal. Razlika je zdaj 1,7 sekunde.



20. krog: Max je znova poizkusil v prvem zavoju, a se Charles odlično brani.



19. krog: Še en krog obračuna Leclerc - Verstappen. Sta pa 10 sekund pred Sainzom.



18. krog: Dober dvoboj s prehitevanji za vodstvo! Leclerc je obdržal prvo mesto.



16. krog: V bokse še Leclerc. Ostaja prvi, a le še nekaj desetink pred Verstappnom.



15. krog: Postanek Verstappna. Bil je 3,5 za Leclercom. Znova je izbral rdeče pnevmatike, kar pomeni dva postanka. Z enako strategijo mu je v boksih sledil Sainz.



12. krog: Hamilton že na menjavo pnevmatik. Zdrsnil je na 12. mesto. V prvih zavojih ni imel nobenega oprijema.



10. krog: Leclerc je 3 sekunde pred Verstappnom in 7 pred Sainzom. Perez je prehitel Hamiltona, a zaostajata 10 sekund.



5. krog: Russell mimo Magnussena. McLarna sta na 18. in 20. mestu.



4. krog: 1. Leclerc, 2. Verstappen +1,2, 3. Sainz, 4. Hamilton, 5. Perez, 6. Magnussen, 7. Russell, 8. Gasly.



Štart! Brez večje drame. Leclerc je zadržal za sabo Verstappna in Sainza. Hamilton in Magnussen sta prehitela Pereza. Bottas s 6. na 14. mesto.



Krog za ogrevanje.



Še 5 minut do štarta: Vsi dirkači po novih pravilih dirko začenjajo na novih pnevmatikah (prejšnja leta je moralo prvih 10 uporabiti pnevmatike iz zadnjega dela kvalifikacij).



Še 10 minut do štarta: To bo prva od 22ih (morda 23ih) dirk 63. sezone formule 1. Leclerc in Verstappen v prvi vrsti.