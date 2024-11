Prvi trije na kvalifikacijah: drugi George Russell, prvi Lando Norris in tretji Juki Cunoda. Foto: Reuters Če bo vreme dovolilo (obetajo nove padavine), bo štart VN Brazilije ob 16.30 po srednjeevropskem času, torej ob 12.30 po lokalnem v Interlagosu. Jutranje kvalifikacije so potekale na delno mokri stezi, videli pa smo kar pet nesreč in posledično petkrat rdečo zastavo. Najbolj je svoj dirkalnik uničil Alex Albon (Williams), ki ne verjame, da ga bodo mehaniki do štarta uspeli popraviti. Iz boksov bo štartal Carlos Sainz (Ferrari), saj so mu morali zamenjati menjalnik in pogonski sklop. Dirkalnik so v zaščitne gume parkirali še Lance Stroll, Fernando Alonso (oba Aston Martin) in Franco Colapinto (Williams).

Na prvem štartnem mestu je Lando Norris (McLaren), ki ima tako lepo priložnost, da še zmanjša zaostanek v skupnem seštevku letošnjega prvenstva. Je 44 točk za vodilnim Maxom Verstappnom (Red Bull), ki pa je bil na kvalifikacijah samo 12., pa še pet mest nižje bo moral štartati. Prejel je namreč kazen, ker so mu zamenjali enoto z notranjih izgorevanjem v pogonskem sklopu.

Hamilton v Sennovem McLarnu iz sezone 1990

Foto: Reuters

Foto: Reuters Dve uri pred štartom 21. dirke sezone formule 1 se je na dirkališču Jose Carlos Pace zgodil prav poseben dogodek. Ob navdušenju brazilske publike je z McLarnom iz sezone 1990 nekaj krogov odpeljal sedemkratni svetovni prvak Lewis Hamilton. "Zelo zelo čustveno. Podoživljal sem svoje otroštvo, ko sem gledal, kako je tukaj dirkal in zmagal Ayrtona Senna. Ne morem verjeti, da sem dobil čast, da tu odpeljem nekaj krogov," je po dirkanju s šampionskim McLarnom pokojnega brazilskega dirkača Ayrtona Senne dejal Hamilton, ki je častni državljan Brazilije. Odpeljal je nekaj več krogov, kot je bilo predvideno. Letos je minulo 30 let od tragične smrti Senne v italijanski Imoli.