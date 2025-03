Pred kvalifikacijami za šprint na treningu Norris razred zase

Prvenstvo formule 1 se samo pet dni po uvodni dirki v Melbournu nadaljuje v Šanghaju, kjer bodo odpeljali tudi prvo od šestih šprinterskih dirk v letošnji sezoni. Petek ob 8.30 so na sporedu kvalifikacije za štartna mesta na sobotnem šprintu. Pred tem so opravili z edinim prostim treningom, ki ga je dobil Lando Norris (McLaren).

Edini trening potrdil premoč McLarna

Lando Norris je minulo nedeljo dosegel svojo peto zmago v F1. Foto: Reuters Edini prosti trening na veliki nagradi Kitajske v Šanghaju je precej bolj kot sama VN Avstralije minulo nedeljo prikazala dejansko razmerje moči. Najhitrejši dirkalnik ima McLaren, in to z veliko prednostjo, sledita pa mu Ferrari, ki je v Melbournu razočaral, ter Mercedes. S časom 1:31,504 je bil na treningu najhitrejši zmagovalec uvodne dirke Lando Norris (McLaren). Njegov ekipni kolega Oscar Piastri je imel drugačen načrt dela na treningu in je zato na tretjem mestu zaostal več kot šest desetink. Drugi je bil s pol sekunde zaostanka Charles Leclerc (Ferrari), novi dirkač ponosa Italije Lewis Hamilton pa je bil s sedmimi desetinkami zaostanka četrti. Manj kot sekundo je zaostal samo še George Russell (Mercedes). Aktualni svetovni prvak Max Verstappen (Red Bull) je bil samo 16., a vemo, da v petek le redko pokaže svojo hitrost.

Spored VN Kitajske:



Petek 21.3.

8.30 kvalifikacije za šprint



Sobota 22.3.

4.00 šprinterska dirka

8.00 kvalifikacije



Nedelja 23.3.

8.00 dirka