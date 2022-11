Po sezoni brez lovorike slovo šefa Ferrarijeve ekipe?

Pred nekaj dnevi končano prvenstvo formule 1 je Ferrari začel z dvema zmagama na uvodnih treh dirkah, nato pa na preostalih 19 velikih nagradah zmago dosegel samo še dvakrat. Pa ne le zato, ker je bil Max Verstappen z Red Bullom tako zelo dober, temveč tudi zaradi številnih strateških napak ekipe iz Maranella. Drugo mesto Charlesa Leclerca v dirkaškem seštevku (146 točk zaostanka za Verstappnom) in drugo v konstruktorskem je za ponos Italije slaba tolažba. Tako dobrega dirkalnika niso imeli že vrsto let. Spomnimo, da je Binotto sredi sezone trdil, da "ni razloga, da ne bi mogli usvojiti preostalih 10 dirk". Pa niso niti ene. Na naslov prvaka med dirkači čakajo že od leta 2007 (Kimi Räikkönen), na konstruktorskega pa od leta 2008.

Začetek sezone 2022 je bil za Ferrari sanjski, nadaljevanje nočna mora. Foto: Guliver Image Tako se že v "paddocku" dirkališča Yas Marina v Abu Dabiju vzniknile govorice, da bo šef ekipe Mattia Binotto plačal ceno. Ferrari je sicer takoj s sporočilom za javnost zavrnil ta namigovanja. Pet dni po VN Abu Dabija pa v italijanskem časopisu Corriere della Sera pišejo, da naj bi Binotto zdaj kar sam podal odstop. Pišejo še, da se Binotto z vodstvom koncerna trenutno pogovarja o sporazumni prekinitvi pogodbe. Binotto naj bi izgubil zaupanje tako predsednika Ferrarija Johna Elkmanna in že pred časom tudi prvega dirkača ekipe Leclerca. Iz Ferrarija so sporočili, da nimajo nobene uradne informacije o tem. Zanikali pa torej pisanja časnika Correre della Sera niso.

Binotto za koncern Ferrari dela od leta 1995. Vodja Ferrarijeve ekipe formule 1 pa je od leta 2019. Letošnja sezona je bila tako zanj najboljša, a vseeno najbolj polna kritik. In o tem je ob koncu zadnjega dirkaškega konca tedna govoril tudi sam: "Sezona je bila težka, saj se je težko spopadati s kritikami. Sam moram poskrbeti, da ekipa ostane osredotočena na delo. Kritike pa so motnja za ekipo. Tako je težko ostati osredotočen. Bilo je težko, a to me bo naredilo močnejšega."

V Abu Dabiju so govorili, da naj bi ga zamenjal zdajšnji šef ekipe Alfa Romeo Fred Vasseur. Ta naj bi bil edina realna izbira, saj naj bi bil vodja McLarnove ekipe Andres Seidl ponudbo že zavrnil.