Po Schumacherju Schumacher? Mladi Schumi prvič v življenju za volanom rdeče mrcine #video

Looking good in red 👌 pic.twitter.com/34ydoBOdnT

Potezo mladega Schumacherja, člana Ferrarijeve akademije za mlade voznike, ki je v sklopu testiranja za moštvo Ferrari prvič sedel v znameniti rdeči dirkalnik, so pospremili številni fotografi in snemalci. Njegov oče Michael Schumacher je kar pet od svojih sedmih naslovov svetovnega prvaka osvojil za Ferrari.

A Schumacher. A Ferrari. @SchumacherMick drives out for the first time for @ScuderiaFerrari #F1Testing pic.twitter.com/xGnrYBCUsr