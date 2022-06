Gasly že sredi sezone z novo pogodbo

Alpha Tauri, ki velja za razvojno ekipo voznikov Red Bulla, nima v navadi, da bi že sredi sezone potrjevala voznike za naslednjo. Letos se je to vendarle zgodilo. Pierre Gasly ostaja njihov dirkač tudi v sezoni 2023. Zanje dirka že od konca sezone 2017. V sezoni 2019 ga je izbral Red Bull, a ker tam ni zablestel, se je moral vrniti v Alpha Tauri.

