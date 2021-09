Peter Irt državni prvak v motokrosu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na stezi z več kot petdesetletno tradicijo v Mačkovcih so v soboto organizirali zadnjo preizkušnjo državnega prvenstva v motokrosu, po kateri so znani prvaki po posameznih kategorijah. V elitnem razredu Open je slavil Peter Irt, čeprav ga je na zadnji dirki ugnal Jan Pancar.

Tekmovalci v najmočnejših dveh razredih so startali skupaj. V razredu MX Open si je zmago na dirki privozil Pancar (AMD Šentvid pri Stični) pred Irtom (AMD Irt brothers), tretji pa je bil Avstrijec Manuel Bermanschläger. Naslov državnega prvaka je pripadel Irtu. Drugi je bil Bermanschläger, tretji pa Miha Bubnič (ACJ sport).

Robek slavil v MX2, skupna zmaga Avstrijcu

Zmage na dirki MX2 se je razveselil Matevž Robek (MK Fire group) pred Avstrijcem Simonom Breitfussom, na tretji stopnički pa stal Gal Hauptman (AMD Šentvid pri Stični). Zmagovalec v tem razredu v DP je Breitfuss, drugo mesto si je po zaslugi odličnih voženj v Mačkovcih priboril Robek, na tretjem pa je končal Denis Jakša (AMD Kolpa MXS).

Kunić za potrditev naslova dvakrat boljši od Peklaja

V kategoriji MX125 je znova potekal boj med hrvaškim tekmovalcem Luko Kunićem in Jako Peklajem (AMD Šentvid pri Stični). Kunić je dobil obe vožnji in slavil zmago, drugo mesto je pripadlo Peklaju, tretji pa je bil Tilen Demšič (AMD Orehova vas). Kunić je tako potrdil letošnjo prevlado in zasluženo postal državni prvak v tem razredu. Na drugem mestu v končnem seštevku je končal Peklaj, na tretjem pa Tilen Demšič (AMD Orehova vas).

V kategoriji MX85 je po zmagi na zadnji dirki državni prvak postal Žan Oven (AMD Šentvid pri Stični), drugi je bil Miha Vrh (MX Bistrc), tretji pa Lukas Osek (Motocross ski Gajser team). V kategoriji MX65 je državni prvak postal Alex Novak, slovenski tekmovalec s hrvaško licenco, pred Valom Slavcem (ACJ sport) in Taijem Vidovičem (MK Bistrc). Novak je slavil tudi v skupnem seštevku zadnje dirke. V razredu MX50 je po novi zanesljivi zmagi v seštevku prepričljivo slavil Leo Gajser (ŠD MK akademija Sašo Kragelj) pred Nejcem Kraljem (AMD Šentvid pri Stični) in Urbanom Šmucem (AMD Irt brothers). Med veterani 40 je bil najboljši Slovenec Borut Koščak, ki dirka s hrvaško licenco, med veterani 50 pa je državni prvak postal Andrej Rus (MK Fire group).