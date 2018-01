Ogier v vodstvu po drugem dnevu Monte Carla

Foto: Guliver/Getty Images

Ogier je naskok na novo zmago in tudi na nov naslov prvaka, lovi že šestega zaporednega, napovedal z najhitrejšim začetkom sezone 2018. Dobil je že uvodna četrtkova nočna "brzinca", danes pa je ohranil prednost pred nekdanjim sotekmovalcem pri Fordu Tänakom, ki letos vozi za Toyoto.

Monte je že zahteval prvi odstop med vodilnimi, saj je Norvežan Andreas Mikkelsen, ki je bil po prvem dnevu drugi, obtičal na startu četrte hitrostne preizkušnje zaradi tehničnih težav.

"Seveda je bilo težko. Toda spredaj sem in to je zelo dobro. Če se ne bi enkrat zavrtel, bi imel minuto prednosti, toda še vedno je lepo, da sem v vodstvu. Do konca relija bom moral biti zelo dober," je drugi dan ocenil Ogier.

Do konca uvodne dirke svetovnega prvenstva je v soboto in nedeljo še devet hitrostnih preizkušenj.