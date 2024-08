Oba rivala za prvaka zasenčil Bastianini

Francesco Bagnaia je v Silverstonu izgubil prvo mesto v seštevku. Foto: Reuters Italijanski motociklist Enea Bastianini (Ducati) je sploh prvič dobil obe dirki, šprint in glavno. To je njegova prva zmaga po skoraj desetih mesecih in šesta v elitnem razredu motoGP. Sredi dirke je prehitel oba najboljša v letošnji sezoni rojaka Francesca Bagnaio (Ducati) in Španca Jorgeja Martina (Pramac Ducati). Ker je aktualni prvak Bagnaia, ki je dobil prejšnje štiri dirke, v soboto odstopil, je zdaj še izgubil vodstvo v skupnem seštevku prvenstva. Njegov veliki španski tekmec ima zdaj tri točke več.

Martin se je po polovici nedeljske dirke prebil v vodstvo mimo Bagnaie. Kazalo je, da bosta vodilna v prvenstvu med seboj obračunala za zmago, a je nato iz ozadja napadel Bastianini. Najprej je prehitel moštvenega sotekmovalca, dva kroga pred koncem pa po napaki Martina pri zaviranju še Španca.

Naslednja dirka bo v avstrijskem Spielbergu 18. avgusta.

MotoGP, VN VB:



1. Enea Bastianini (Ducati)

2. Jorge Martin (Pramac Ducati)

3. Francesco Bagnaia (Ducati)

4. Marc Marquez (Gresini Ducati)

5. Fabio di Giannantonio Fabio (VR46 Ducati)

6. Aleix Espargaro (Aprilia)



MotoGP, skupni seštevek (10/20):



1. Jorge Martin (Pramac Ducati) 241 točk

2. Francesco Bagnaia (Ducati) 238

3. Enea Bastianini (Ducati) 192

4. Marc Marquez (Gresini Ducati) 179

5. Maverick Viñales (Aprilia) 127

6. Pedro Acosta (GasGas) 115