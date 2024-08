Bagnaia po padcu v Silverstonu ostal brez točk, Martin mu diha za ovratnik

Svetovno prvenstvo v motociklizmu se po enem mesecu nadaljuje s šele 10. dirko sezone. Silverstone gosti VN Velike Britanije. Sobota je bila namenjena kvalifikacijam in sprinterski dirki. Španec Jorge Martin (Pramac Ducati) je na sprinterski dirki osvojil drugo mesto in se le na točko zaostanka približal vodilnemu v seštevku sezone elitnega razreda motoGP Italijanu Francescu Bagnaii (Ducati), ki je po padcu dirko končal brez točk.

Prvo sobotno dejanje v Silverstonu je pripadlo španskemu motociklistu Aleixu Espargaroju (Aprilia). Bil je najhitrejši na kvalifikacijah za štartna mesta za sobotno popoldansko šprintersko dirko in tudi nedeljsko osrednjo dirko v razredu motoGP. Poleg njega sta si prvo štartno vrsto zagotovila še Italijana Francesco Bagnaia (Ducati) in Enea Bastianini (Ducati). "Veliko sem tvegal, a mi je uspel popoln krog, to je neverjetno," je po kvalifikacijah dejal 35-letni Katalonec, ki se bo po koncu sezone tekmovalno upokojil.

Španec Jorge Martin (Ducati Pramac), drugi v svetovnem prvenstvu z desetimi točkami zaostanka za Bagnaio, je bil na kvalifikacijah četrti. Šestkratni svetovni prvak v kraljevem razredu Marc Marquez (Gresini Ducati) je odpeljal sedmi najhitrejši čas. Izkušeni španski motociklist sicer zaseda tretje mesto v skupnem seštevku.

Na prvih devetih dirkah sezone so osemkrat zmagali dirkači z Ducatijevim motociklom (nazadnje štirikrat zapored Bagnaia), samo VN ZDA je dobil Maverick Viñales z Aprilio.

Martin: Kvalifikacije niso bile najboljše, a na dirki je bilo bolje

Martin je bil v kvalifikacijah četrti, a je precej bolje začel sprintersko dirko in se že v prvem krogu prebil v vodstvo. Bagnaia pa je padel na četrto mesto, potem pa skušal loviti tekmece pred sabo, a je v petem krogu naredil napako, zdrsnil v pesek in predčasno končal preizkušnjo.

Jorge Martin Foto: Reuters

Nekaj krogov je kazalo, da bo na ta način Martin z zmago popolnoma izničil zaostanek za njim v SP, a ga je potem do konca prehitel Enea Bastianini. Tako je Martin končal na drugem mestu, dobil devet točk, skupno je zdaj pri 221, Bagnaia je z današnjo ničlo ostal pri 222.

Krog pred koncem je po padcu brez uvrstitve končal tudi nekdanji svetovni prvak Marc Marquez (Gresini Ducati), ki bo v naslednji sezoni sotekmovalec Bagnaie v tovarniški ekipi Ducatija.

"Kvalifikacije niso bile najboljše, a na dirki je bilo bolje, hvala tudi vsem navijačem," je za prireditelje dirke dejal Martin.

Najboljši v sprinterski dirki. Foto: Reuters

Tretje mesto je ostalo Kataloncu Aleixu Espargaroju, ki se po tej sezoni poslavlja od motociklističnega svetovnega prvenstva.

Marco Bezzecchi in Francesco Morbidelii sta po padcu v prvem krogu potrebovala zdravniško pomoč ob stezi, odpeljali so ju na pregled v ambulanto, za zdaj še ni znano, ali je padec pustil resnejše posledice oziroma ali bosta lahko nastopila na nedeljski dirki.

V nedeljo bo klasična preizkušnja motoGP na sporedu ob 14. uri.