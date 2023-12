Šef Mercedesa Toto Wolff in njegova žena pod drobnogledom Fie

Fia v izjavi za javnost sicer ni postregla z imeni vpletenih v preiskavo, a se je odzvala na pisanje v medijih glede kršitve pravil "deljenja zaupnih informacij med enim od šefov ekip F1 in članom Foma".

Fom je lastnik pravic vseh s formulo 1 povezanih dejavnosti, vključno z novoustanovljeno žensko serijo tekmovanja F1 Academy.

"Zavedamo se splošne izjave Fie, ki odgovarja na neutemeljene obtožbe enega samega medija. Ekipa na to temo ni prejela nobenega sporočila oddelka Fie za skladnost pravil," je v izjavi zapisal tiskovni predstavnik Mercedesa.

"Globoko užaljena, a ne presenečena"

Preiskavo glede domnevnih kršitev je Fia odprla v torek, vmes pa se je na Instagramu že odzvala direktorica akademije F1. "Sem globoko užaljena, a na žalost nisem presenečena," je zapisala Susie Wolff.

"Obtožbe so bolj kot na mojo sposobnost vodenja akademije osredotočene na moj zakonski stan, kar je strah vzbujajoče," je dodala.

"V svoji karieri v motošportu sem naletela in premagala številne ovire in ne bom dovolila, da bi neutemeljene obtožbe zasenčile mojo predanost in strast do akademije," je še zaključila Susie Wolff.