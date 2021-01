Namesto Švedske vskočil arktični reli Finska

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Reli po finskih zasneženih in zaledenelih cestah bo nadomestil odpadli švedski reli v programu svetovnega prvenstva, je sporočilo vodstvo tekmovanja WRC. Prireditelji relija po Švedski so morali 15. decembra odpovedati za februar načrtovano klasično preizkušnjo, zdaj pa so pri WRC uspeli zapolniti vrzel, ki je nastala za drugi reli sezone 2021.