Na drugemi prostem treningu v vročem Silverstonu najhitrejši Stroll

Britanec Lewis Hamilton (Mercedes), šestkratni svetovni prvak in trenutno vodilni v skupni razvrstitvi svetovnega prvenstva, je v zahtevnih vremenskih razmerah in 35 stopinjah Celzija zasedel peto mesto, Nemec Sebastian Vettel (Ferrari) pa je drugi trening zavoljo tehničnih težav končal na skromnem 18. mestu.

Verstappen je imel težave z Grosjeanom ...

Temperatures rise between Verstappen and Grosjean during a boiling hot FP2 at Silverstone 😠👀#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/CFQwR72IOr — Formula 1 (@F1) July 31, 2020

Na današnjem prvem prostem treningu je bil najhitrejši nizozemski dirkač moštva Red Bull Max Verstappen, za njim sta se uvrstila Hamiltona in Stroll.

... Alex Albon pa sam s sabo:

An up-and-down afternoon for @alex_albon



He ended P2 in second practice ⏱



But first came this big collision with the barriers at Stowe 💥#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/hV9c0d6I0V — Formula 1 (@F1) July 31, 2020

V soboto bo na sporedu še en prosti trening in kvalifikacije za nedeljsko dirko, ki se bo začela ob 15.10. Vremenoslovci za nedeljo napovedujejo za okoli 15 stopinj Celzija nižje temperature.

CLASSIFICATION: END OF FP2



Just nine-hundredths between the top two as Lance Stroll finishes P1 in second practice ⏱️#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/NGO6AV5iQk — Formula 1 (@F1) July 31, 2020

Preberite še: