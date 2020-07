Nemec bo pri Racing Pointu zamenjal Pereza

Mehičana so v četrtek osamili od preostalega moštva, izolirali pa so tudi tiste, ki so bili v stiku z dirkačem Racing Pointa. Glede na priporočila in ukrepe britanskih oblasti po 10-dnevni izolaciji bi utegnil Perez izpustiti tudi drugo dirko v Silverstonu, ki bo na vrsti naslednji vikend.

Namesto njega bo ta konec tedna nastopal Hülkenberg, čeprav uradne potrditve še ni bilo. Dvaintridesetletni Nemec z dolgoletnimi izkušnjami iz F1 je za RTL potrdil prošnjo moštva, naj zamenja Pereza.

V četrtek zvečer se je v Silverstonu že spoznal z dinamiko dela pred VN Velike Britanije, pred vstopom na dirkališče pa je moral opraviti test na novi koronavirus, ki je bil negativen.

Hülkenberg je karavano F1 zapustil po lanski sezoni, ko mu je potekla pogodba z Renaultom, novega sedeža za sezono 2020 pa mu ni uspelo dobiti.

V F1 je doslej startal na 177 dirkah za moštva Williams, Force India, Sauber in Renault. Enkrat je osvojil najboljši startni položaj in skupaj zbral 511 točk. Debitiral je na VN Bahrajna leta 2010, v karieri pa je dobil tudi prestižno dirko 24 ur Le Mansa.

