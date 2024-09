Ne le Gajser, v Turčiji super hiter tudi Pancar

Sobotno popoldne v Turčiji se je za slovenski motokros začel več kot odlično. Vodilni v prvenstvu MXGP Tim Gajser je bil na treningu na čas najhitrejši, drugi Slovenec v elitnem razredu Jan Pancar je pa dosegel četrti najboljši čas, kar je za dirkača na zasebni družinski ekipi izjemen dosežek. Ob Gajserju sta bila hitrejša od njega samo še Timova tekmeca za lovoriko Jeffrey Herlings (KTM) in Jorge Prado (GasGas). Štirindvajsetletnik je letos že nekajkrat dokazal, da je zelo hiter, vse se mu mora samo sestaviti tudi na kvalifikacijski vožnji in nedeljski dirki. Ima dve uvrstitve med 10, v skupnem seštevku je 14.

Ob pol petih sledijo kvalifikacije, kjer točke od 10 do 1 dobi prvih 10. Vrstni red pa pomeni tudi vrstni red izbiranja štartne rampe na nedeljskih dveh vožnjah, ko se bo ob 13.15 in 16.10 (uro prej kot običajno) dirkalo za 50 točk in zmago na VN Turčije.

MXGP, skupni seštevek pred VN Turčije (17/20):



1. Tim Gajser (Honda) 860 točk

2. Jorge Prado (GasGas) 842

3. Jeffrey Herlings (KTM) 818

4. Jeremy Seewer (Yamaha) 587

5. Calvin Vlaanderen (Yamaha) 550

6. Glenn Coldenhoff (Fantic) 527

...

14. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 218