Na polovici VN Švice se Timu Gajserju nasmiha četrta zmage sezone, s katero bi okrepil prednost v skupnem seštevku prvenstva MXGP. Na blatni in spolzki progi je bil razred zase! Nihče mu ni bil blizu. Jeffrey Herlings je bil drugi, Jorge Prado pa tretji, čeprav je dolgo kazalo, da bo celo samo peti. Med Slovencem in Špancem je zdaj 13 točk razlike. Jan Pancar je kljub slabemu štartnemu položaju osvojil deseto mesto. Druga vožnja bo ob 17.10.

Blatna proga po nočnem in jutranjem dežju je bila na VN Švice lepa priložnost za Tima Gajserja (Honda). Junija je na deževni dirki v Maggiori zmagal. Jorge Prado (GasGas), ki je za njim pred 17. od 20 dirk sezone zaostajal samo še osem točk, se v težkih razmerah letos ni najbolje znašel (14. na Portugalskem, deseti v Italiji). Gajser je bil na sobotni kvalifikacijski vožnji drugi, a le sekundo za Špancem. Tretji tekmec za letošnji naslov prvaka Jeffrey Herlings (KTM) pa je bil tretji.

Na štartu prve vožnje je najbolje potegnil povratnik po poškodbi Maxime Renaux (Yamaha), sledila sta mu Gajser in Prado, Herlings je bil v prvem zavoju sedmi, drugi Slovenec v MXGP Jan Pancar (TEM JP253 KTM) pa 12. Tim je takoj navil plin in sredi prvega kroga agresivno napadel Francoza, bil na robu zdrsa, a ga je prehitel in povedel. Po štirih krogih, ko je nizal najhitrejše kroge, je imel Gajser že šest sekund prednosti pred Renauxjem, osem pred Pradom. Pancar se je prebil na deseto mesto.

Tim Gajser je dobil prvo vožnjo. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo V šestem krogu je domačin Jeremy Seewer (Kawasaki) za tretje mesto prehitel Prada, tri kroge pozneje pa je mimo obeh na mah kar poletel Herlings. Dobre novice za Gajserja, ki je mirno z veliko prednostjo vozil na prvem mestu, da sta se dva voznika vrnila med njega in Španca. Medtem je prišel Pancar mimo še enega povratnika po poškodbi Rubena Fernandeza (Honda) na deveto mesto. V drugi polovici vožnje je samo Herlings lahko vozil podobno hitro kot Gajser, ki je ob lepi prednosti umiril ritem. Ciljno črto je prečkal 14 sekund pred Nizozemcem. V zadnjih krogih je vendarle pospešil tudi Prado in z agresivnima manevroma za tretje mesto prehitel Seewerja in Renauxja. Pancar je vožnjo končal kot deseti.

Dober razplet za Gajserja z vidika svetovnega prvenstva. Z osmih je prednost pred Pradom povišal na 13 točk. "Ja, res je. Vsi vemo, da je štart zelo pomemben. Imel sem solidnega, nato pa sem hitro vse prehitel, naredil razliko in mirno končal dirko," je Makolčan, ki bo čez dva tedna dopolnil 28 let, dejal v prvi izjavi. To je bila njegova 90. zmaga na posamični vožnji v svetovnem prvenstvu.

MXGP Švice, prva vožnja:



1. Tim Gajser (Honda)

2. Jeffrey Herlings (KTM)

3. Jorge Prado (GasGas)

4. Jeremy Seewer (Kawasaki)

5. Maxime Renaux (Yamaha)

6. Romain Febvre (Kawasaki)

...

10. Jan Pancar (TEM JP253 KTM)



MXGP, skupni seštevek (16/20):



1. Tim Gajser (Honda) 835 točk

2. Jorge Prado (GasGas) 822

3. Jeffrey Herlings (KTM) 796

4. Jeremy Seewer (Yamaha) 571

5. Calvin Vlaanderen (Yamaha) 550

6. Glenn Coldenhoff (Fantic) 514

...

14. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 218

V MX2 prva vožnja De Wolfu

V soboto je bilo v Frauenfeldu v Švici še poletno vroče in sončno, v nedeljo pa po dopoldanskem dežju vsega 16 stopinj. Najtežje razmere so imeli vozniki razreda MX2 v prvi vožnji, saj je bila proga tako blatna kot zelo spolzka. Dobil jo je vodilni v prvenstvu Kay de Wolf (Husqvarna), čeprav ga je v zadnjih krogih ogrožal Liam Everts (KTM). S tretjim mestom se je uspešno po poškodbi vrnil Thibault Benistant (Yamaha). Lucas Coenen (Husqvarna), ki je dobil prejšnji dve dirki, je imel v blatu precej težav tudi z očali in je bil z zaostankom 50 sekund šesti. Druga vožnja v MX2 sledi ob 16.10.