Gajser po padcu v bolečinah, a vseeno v boju za stopničke

Tim Gajser (Honda) bi ob idealnem razpletu lahko že na VN Švedske petič postal svetovni prvak. A Makolčan je v soboto grdo padel na treningu na čas. Bil je tudi na pregledu pri zdravniku. Nekaj bolečin čuti v zapestju in prstih na nogi. Vseeno je v soboto dobro odpeljal kvalifikacijsko dirko, ki jo je končal na drugem mestu.

V prvi nedeljski vožnji vrhunski štart vseh treh tovarniških voznikov na Yamahi, Gajser pa je bil po prvem zavoju šesti. A je bil vodilni v letošnjem prvenstvu že po nekaj zavojih četrti. Sledila je ena dolgočasnejših voženj v sezoni: Maxime Renaux, Jeremy Seewer, Glenn Coldenhoff in Gajser so na mestih od ena do štiri vozili eden za drugim, brez prehitevanj. In tak je bil tudi končni vrstni red prve vožnje. Druga bo ob 17.10.

MXGP Švedska, 1. vožnja:



1. Maxime Renaux (Yamaha)

2. Jeremy Seewer (Yamaha)

3. Glenn Coldenhoff (Yamaha)

4. Tim Gajser (Honda)

5. Jorge Prado (GasGas)

6. Romain Febvre (KawasakI)

Pancar si je veliko obetal, a padel v prvi vožnji

Jan Pancar Foto: Grega Valančič/Sportida Jan Pancar (KTM) je v MX2 izvrstno odpeljal kvalifikacijsko dirko. Dolgo je vozil na drugem mestu, bil na koncu peti. Pa nima tovarniškega motorja. Nastopa pa z zasebno ekipo. Štart prve vožnje se mu ni posrečil kot v soboto. Vseeno je dirkal v prvi deseterici, a si morda ustvaril nekaj preveč bremena dobrega rezultata in v deveti minuti padel. V cilj je pripeljal z minuto zaostanka na 12. mestu. V ospredju sta bila spet razred zase Tom Vialle (KTM) in Jago Geerts (Yamaha).

Druga vožnja v MX2 bo ob 16.10.

Dopoldne so v Uddevalli odpeljali še drugo vožnjo v evropskem prvenstvu s 125-kubičnimi motorji. In enega svojih najboljših nastopov na tej ravni je prikazal Jaka Peklaj (Husqvarna). Varovanec Klemna Gerčarja je bil 16.