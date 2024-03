Gajser s poklonom pokojnemu bratu in v troboju za zmago

Jorge Prado je dobil prvo vožnjo. Foto: Guliverimage Petkratni svetovni prvak Tim Gajser (Honda) v Španiji dirka s posebno poslikavo čelade. Na njej je zapisano ime njegovega pokojnega starejšega brata Žana. Drugič, odkar Tim dirka v MXGP, je dirka namreč na Žanov rojstni dan 24. 3. V prvi vožnji dirkaču s številko 243 štart ni uspel najbolje, sredi prvega kroga je bil osmi. "Hole shot" je dobil aktualni prvak Španec Jorge Prado (GasGas), zmagovalec že na sobotni kvalifikacijski vožnji. Že v drugem krogu je Gajser za tretje mesto prehitel Nizozemca Jeffreyja Herlingsa (KTM). Na precej zahrbtni progi z luknjami in globokimi kanali je v sedmem krogu uspešno napadel Francoza Maxima Renauxja (Yamaha). A vodilni Prado je imel takrat že 14 sekund prednosti. Nekaj krogov je odpeljal kar dve sekundi hitreje od tekmecev na mestih od dve do štiri. V drugi polovici vožnje pa sta Gajser in Herlings, ki je kot naslednji prehitel Renauxja, vendarle dirkala enako hitro kot Prado, a je bil zaostanek enostavno previsok, da bi ga ujela.

MXGP, VN Španije, prva vožnja:



1. Jorge Prado (GasGas)

2. Tim Gajser (Honda)

3. Jeffrey Herlings (KTM)

4. Romain Febvre (Kawasaki)

5. Maxime Renaux (Yamaha)

6. Glenn Coldenhoff (Fantic)

7. Jeremy Seewer (Kawasaki)

8. Pauls Jonass (Honda)

...

20. Jan Pancar (KTM)

Posebna čelada v spomin na Timovega pokojnega brata Žana:

Jan Pancar lani v Španiji še na 250-kubičnem motorju. Lani je bila dirka maja, ko je bilo vroče, suho in prašno. Letos je precej hladneje, oblačno, proga je mokra in z globokimi kanali. Foto: Matej Podgoršek Drugi Slovenec v elitnem razredu MXGP Jan Pancar (TEM JP253 KTM) ni tako dobro potegnil s štarta kot v soboto in bil po uvodnem krogu na 25. mestu. Ciljno črto je sicer prečkal krog za najhitrejšimi tremi, a prehitel nekaj neposrednih tekmecev in za 20. mesto dobil eno točko.

V razredu MX2 je prvo vožnjo dobil zmagovalec VN Patagonije Nizozemec Kay de Wolf (Husqvarna), tri sekunde pred Nemcem Simonom Längenfelderjem (GasGas). Aktualni svetovni prvak Italijan Andrea Adamo (KTM) je bil šesti.

Peklaj brez točk na prvi dirki EMX250

Jaka Peklaj Foto: Matej Podgoršek Na obrobju Madrida je potekala tudi prva letošnja dirka evropskega prvenstva EMX250. Zmagal je Italijan Valerio Lata (GasGas). Nastopil je tudi slovenski najstnik Jaka Peklaj (Husqvarna) in brez točke končal na 31. mestu (v obeh vožnjah je bil sicer 28). Peklaj je sredi lanske sezone prestopil s 125- na 250-kubični motor in kot pripravo na pokal narodov odpeljal dve dirki svetovnega prvenstva MX2, a je nato olimpijado motokrosa zaradi zlomljene roke izpustil. Letos bo dirkal v EMX250 in na kakšni od dirk svetovnega prvenstva MX2.