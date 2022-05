Gajser še ni stoodstoten, a vseeno v boju za zmago

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Honda praznuje 50-letnico prvega motorja za motokros. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Trda podlaga, globoki kanali in različne linije. Proga na obrobju Madrida je pravi izziv. Tim Gajser (Honda) pa, kot je priznal pred štartom prve vožnje, še ni stoodstoten po bolezni, ki jo je preboleval pred 14 dnevi na Sardiniji. A mu je s sredine štartne rampe (na kvalifikacijah je bil po padcu 11.) uspel dober štart, tako da je bil po prvem krogu že tretji. Še pred polovico vožnje je prehitel Jorgeja Prada (GasGas) in nato vozil sekundo, dve za vodilnim Maximom Renauxjem (Yamaha). S takšnim vrstnim redom (prvi Renaux, drugi Gajser in tretji Prado) se je tudi končala prva vožnja. Zmagovalec Sardinije Calvin Vlaanderen (Yamaha) je bil 13.

Druga vožnja bo ob 17.10.

MXGP Španija, 1. vožnja:



1. Maxine Renux (Yamaha)

2. Tim Gajser (Honda)

3. Jorge Prado (GasGas)

4. Brian Bogers (Husqvarna)

5. Glenn Coldenhoff (Yamaha)

6. Ruben Ferndez (Honda)

Pancar kljub padcu v prvi vožnji 12.

Pred štartom prve vožnje razreda MX2 je organizator močno namočil progo. Na njej je bilo veliko vode, tako da je bila podlaga zelo drseča. Zaradi tega so se v drugem krogu na tleh znašli kar štirje vozniki. Najprej, pred dirko, vodilni v prvenstvu Jago Geerts (Yamaha), nato pa v padcu treh motokrosistov tudi Jan Pancar (KTM). Geertsu se je z 21. mesta uspelo prebiti na končno deveto mesto, Pancarju pa s 23. na 12. mesto. Dvanajsti je bil tudi na kvalifikacijski dirki. Z vodstvom od prvega do zadnjega kroga je prvo vožnjo dobil Tom Vialle (KTM).

V Španiji poteka tudi evropsko prvenstvo. V EMX125 je Jaka Peklaj (Husqvarna) na nedeljski drugi vožnji osvojil 32. mesto. V soboto je bil v prvi 27.

Svetovno prvenstvo se nadaljuje že naslednji konec tedna z dirko v Franciji.