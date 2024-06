Kot bi Gajserju zategnilo roke, a zmaga še ni odpisana

Namočena proga in globoki kanali po sobotnem nalivu v času kvalifikacijske vožnje, a pred štartom prve nedeljske vožnje brez novih padavin, samo temni oblaki in močan veter. To je obetalo novo zanimivo in zahtevno dirko. In vemo, komu to bolj ustreza, Timu Gajserju (Honda). Ko je začelo v soboto padati, je prehitel Jorgeja Prada (GasGas) in osvojil deset točk. Španec je pred prvo vožnjo priznal, da ima v blatu nekaj več težav kot tekmeci. Petkratnemu svetovnemu prvaku je tudi v Nemčiji na štartu z nasveti pomagal legendarni francoski motokrosist Jacky Vimond (videli smo ga že na Portugalskem), ki je sicer trener Hondinega voznika v MX2 Ferruccia Zanchija. Pred leti je treniral tudi Romaina Febvra (Kawasaki).

Tim Gajser Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Najboljši so bili povsem na notranji strani štartne rampe. Štart prve vožnje je dobil Glenn Coldenhoff (Fantic), Gajser je bil šele peti, a je imel notranjo linijo v drugem zavoju in je iz njega pospešil kot drugi, tudi pred Pradom. Nekaj naslednjih zavojev sta Gajser in Prado vozila bok ob boku, Španec je bil zelo agresiven in je prišel pred Slovenca. In nekaj zavojev pozneje prehitel še Coldenhoffa. Tim ni takoj našel najboljših linij, za skoraj osem minut je obtičal za Glennom in Jorge mu je ušel na osem sekund.

Medtem je drugi Slovenec v MXGP Jan Pancar vozil na 26. mestu, potem ko je bil po štartu samo 30. Mladi Dolenjec ni stoodstoten, saj mu je v soboto v vožnji na čas obrnilo koleno in je dirkal v bolečinah. Že po dveh krogih pa je odstopil Febvre, saj so bile bolečine zaradi poškodbe s prejšnje dirke očitno prehude.

Tim Gajser Foto: Guliverimage Prado je letel, Gajser pa je, kot bi mu zategnilo roke (bil je dve sekundi na krog počasnejši), po dobri polovici vožnje zaostajal že 20 sekund. Takrat ga je prehitel Calvin Vlaanderen (Yamaha), po slabem štartu pa se mu je začel približevati tudi Jeffrey Herlings (KTM). In ga nekaj minut pozneje tudi prehitel. In nato še Henry Jacobi (KTM). A Nemec, ki je dirkal prvič v sezoni, je nato naredil napako in Gajser je pridobil eno mesto nazaj. Napaka se je zgodila še Vlaandernu in zadnja kroga sta minila v znamenju dvoboja Tim – Calvin. Uspelo je Slovencu, ki je tako iz slabe vožnje izvlekel tretje mesto! Za najhitrejšim Pradom, ki je ob koncu popustil, je zaostal 14 sekund, vmes je bil še Herlings. Pancar je s krogom zaostanka osvojil 22. mesto.

MXGP Nemčije, 1. vožnja:



1. Jorge Prado (GasGas)

2. Jeffrey Herlings (KTM)

3. Tim Gajser (Honda)

4. Calvin Vlaanderen (Yamaja)

5. Pauls Jonass (Honda)

...

22. Jan Pancar (TEM JP253 KTM)

V šibkejšem razredu svetovnega prvenstva MX2 je prvo vožnjo dobil Lucas Coenen (Husqvarna). Drugi je bil vodilni v prvenstvu Kay de Wolf (Husqvarna). Že tretji domačin Simon Längenfelder (GasGas) je zaostal več kot 20 sekund. Na razmočeni progi, ko se naredijo kanali, so velike razlike nekaj običajnega.

Nove izkušnje za Peklaja v EMX250

Zjutraj so odpeljali še drugo vožnjo v evropskem prvenstvu 250, kjer je nastopil mladi Jaka Peklaj (Husqvarna). Osvojil je 25. mesto. V seštevku obeh voženj je bil 28. V soboto je utrpel boleč padec, ko je šel na enem od skokov preveč v desno in zadel v oglasni pano ter nato padel po skoku navzdol.