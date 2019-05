Cairoli zmagovalec Mantove, Gajser šesti

V prvi vožnji je bil drugi Latvijec Pauls Jonass, tretji pa Litovec Arminas Jasikonis. Gajser je v težkih razmerah v blatu trikrat padel in lahko prišel le do desetega mesta.

Gajserju, ki je v soboto kvalifikacije končal kot drugi, prehitel ga je le Cairoli, je šlo nekoliko bolje v drugi vožnji, ki se zanj sicer tudi ni končala brez težav. Na koncu je bil tako v tej vožnji kot skupno na dirki šesti. V tej vožnji sta bila drugi in tretji Nizozemec Brian Bogers in Jonass.

Na zmagovalnem odru, na katerem prvič letos ni bilo Gajserja, sta Cairoliju družbo delala Jonass in Paulin.

