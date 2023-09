Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Takole so z bagri ravnali najbolj strme dele proge v Maggiori. Foto: Matej Podgoršek

V Maggiori se dogaja VN Italije, 18. od 19 dirk letošnjega svetovnega prvenstva v motokrosu. Organizator v dopoldanskih urah ureja progo, ki jo je tri dni močil dež. Blata je toliko, da so ga v "paddocku" kar plužili. S parkirišč na travnikih bodo zvečer navijači težko prišli ven. A to jih ne bo ustavilo. Zbirajo se že od jutra, tudi Slovenci. Tim Gajser je v soboto pokazal, da je brez napake lahko v boju za zmago.

Tim Gajser je na sobotnih blatnih kvalifikacijah osvojil četrto mesto. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Tim Gajser (Honda) bo na VN Italije v Maggiori, kjer je v lanski šampionski sezoni zmagal, štartno rampo izbiral kot četrti. Na sobotni kvalifikacijski vožnji je sicer vozil na drugem mestu, a nato naredil, kot je dejal sam, brezvezno napako in končal na četrtem mestu. "Čim bolj si na levi strani, boljše je. Upam, da bo vreme zdržalo, da ne bo več dežja. Da bodo lepe tekme." V soboto je bila zaradi dežja, ki je v Maggiori padal od četrtka, proga blatna, spolzka in je imela eno samo linijo. "Mislim, da bodo delali pozno v noč, da bodo odprli malo linije, da bo proga boljša," nam je v soboto še povedal zmagovalec prejšnje dirke v Turčiji. A tudi ponoči je še padlo nekaj dežja, organizator pa progo s stroji ureja tudi v dopoldanskih urah. Dežja naj ne bi bilo več, za popoldanske ure je napovedanega tudi nekaj sonca.

V "paddocku" pa so blato v nedeljo zjutraj kar plužili. Foto: Matej Podgoršek Dirki v elitnem razredu MXGP se začneta ob 13.15 in 16.10. Uro prej bodo dirkali v MX2, kjer slovenske barve zastopata Jan Pancar (KTM) in Jaka Peklaj (Husqvarna). Pancar si želi, da bolečine v stegenski mišici, ki ga pošteno muči, ne bodo prehude, 16-letni Peklaj pa na svoji drugi dirki svetovnega prvenstva predvsem nabira izkušnje pred oktobrskim pokalom narodov, ko bo tretji slovenski adut. Dogajanje v Maggiori bomo spremljali ves dan.