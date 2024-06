Blato, četrtič: Gajser z odliko, Prado ne

Motokrosisti so v Kegumsu na veliki nagradi Latvije in ne boste verjeli, a četrtič na zadnjih petih dirkah dirkajo na razmočeni, blatni progi. Znova je začelo deževati pol ure pred štartom prve vožnje prvenstva MXGP. Dobra novica za Tima Gajserja, ki se v takih pogojih znajde bolje od Jorgeja Prada. Slovenec je končal na drugem mestu, Španec pa na sedmem. Najhitrejši je bil Jeffrey Herlings. Odločilna druga vožnja bo ob 16.10.

V soboto so še dirkali v soncu in na suhi progi. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Krajša močna ploha je pol ure pred štartom prve vožnje razreda MXGP poskrbela za še več drame. Proga je bila razmočena, precej je bilo luž. Tim Gajser (Honda) in Jorge Prado (GasGas) sta bila na štartni rampi drug ob drugem. In Španec je nekaj bolje potegnil in Slovenca zaprl v prvem zavoju. A ni dolgo ostal vodilni. Vemo, da na blatni, spolzki progi ni tako suveren. Najprej ga je prehitel Jeffrey Herlings (KTM), nato še Gajser. Oba že v prvem krogu.

Še pred polovico vožnje je Prado naredil napako in nazadoval na osmo mesto. Deset minut do konca je Jeffrey ohranjal tri sekunde prednosti pred Timom, drugi Slovenec v MXGP Jan Pancar (TEM JP253 KTM) se je medtem s 23. mesta prebil na 19. V zaključku je Tim spustil tempo, da ni tvegal padca in mu ni toliko metalo blato v telo. Do kariraste zastave se vrstni red pri vrhu ni spremenil. Herlings je dobil vožnjo 14 sekund pred Gajserjem, tretji Glenn Coldenhoff (Fantic) je zaostal že 24 sekund. Prado je končal na sedmem mestu, a s skoraj minuto zaostanka, Pancar pa na 18. mestu in tako osvojil tri točke.

MXGP Latvije, 1. vožnja:



1. Jeffrey Herlings (KTM)

2. Tim Gajser (Honda)

3. Glenn Coldenhoff (Fantic)

4. Brian Bogers (Fantic)

5. Kevin Horgmo (Honda)

6. Calvin Vlaanderen (Yamaha)

7. Jorge Prado (GasGas)

...

18. Jan Pancar (TEM JP253 KTM)

De Wolf veča prednost v prvenstvu

Kay de Wolf Foto: Guliverimage V Kegumsu je progo nekoliko namočilo že ponoči, znova pa je začelo deževati ob koncu prve vožnje razreda MX2. To je dobil Kay de Wolf (Husqvarna), nekaj sekund za njim je karirasto zastavo prečkal Lucas Coenen (Husqvarna). Prvi in drugi sta tudi v skupnem seštevku sezone, razlika med njima pa je že precej velika, 53 točk. Ostali so zaostali precej več, aktualni prvak Andrea Adamo (KTM) na 13. mestu skoraj dve minuti.

V Latviji je potekala tudi dirka evropskega prvenstva EMX250, a brez mladega slovenska talenta Jake Peklaja (Husqvarna), ki ima doma šolske obveznosti, bo pa naslednji konec tedna na štartu dirke svetovnega prvenstva MX2 v italijanski Maggiori.