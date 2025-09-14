Prvo vožnjo na predzadnji dirki sezone svetovnega prvenstva MXGP je dobil Jeffrey Herlings, a le dve sekundi pred Timom Gajserjem. Tretji je bil Maxime Renaux. Vozniki, ki so iz boja za naslov prvaka odpadli zaradi poškodbe, so torej na koncu prvenstva najhitrejši. Jan Pancar ni odpeljal kot na prejšnjih dirkah, bil je samo 16. V Šanghaju dirkajo pri visoki vlagi in veliki vročini, tako da je voznikom precej težko.

Na predzadnji veliki nagradi letošnjega svetovnega prvenstva v motokrosu (MXGP) spremljamo boj za zmago med Jeffreyjem Herlingsom (KTM) in Timom Gajserjem (Honda) ter obračun za naslov prvaka med Romainom Febvrom (Kawasaki) in Lucasom Coenenom (KTM). Pred dirko v Šanghaju je imel Francoz pred mladim Belgijcem 30 točk prednosti.

Herlings in Gajser v prvi vožnji z izvrstnima prehitevanjema

Jeffrey Herlings je dobil prvo vožnjo v Šanghaju. Foto: Guliverimage Štart prve vožnje je sicer dobil Maxime Renaux (Yamaha). Zmagovalec prve dirke sezone je tako kot Gajser in Herlings iz bitke za prvaka odpadel zaradi poškodbe. Francoz je vodil do 29. minute, dve sekundi pred Herlingsom in Gajserjem, a nato sta ga prehitela najuspešnejša voznika zadnjih let. Obe prehitevanji sta bili res izvrstni! Jeffrey vožnjo dobil dve sekundi pred Timom. O zmagi na VN Kitajske bo odločala druga vožnja, ki se začne ob 10.10 po srednjeevropskem času.

Tekmeca za naslov svetovnega prvaka sta prvo vožnjo odpeljala precej slabše. Febvre je večji del vožnje dirkal na petem mestu, ob koncu pa le dobil eno mesto. Coenen se je po slabšem štartu prebil na šesto mesto, a imel pozneje težave, upočasnil ritem dirkanja in nazadoval na deveto mesto. Bil je skoraj minuto za najboljšima. Novincu se tako vse bolj izmika lovorika v debitantski sezoni. Tudi Jan Pancar (TEM JP253 KTM) ni bil med najboljšimi, na 16. mestu je zaostal minuto in 40 sekund.

MXGP Kitajske, 1. vožnja:



1. Jeffrey Herlings (KTM)

2. Tim Gajser (Honda)

3. Maxime Renaux (Yamaha)

4. Romain Febvre (Kawasaki)

5. Ruben Fernandez (Honda)

6. Pauls Jonass (Kawasaki)

7. Glenn Coldenhoff (Fantic)

8. Adrea Bonacorsi (Fantic)

9. Lucas Coenen (KTM)

…

16. Jan Pancar (TEM JP253 KTM)



MXGP, skupni seštevek po prvi vožnji (18/20):



1. Romain Febvre (Kawasaki) 911 točk

2. Lucas Coenen (KTM) 875

3. Glenn Coldenhoff (Fantic) 653

4. Ruben Fernandez (Honda) 579

5. Jeffrey Herlings (KTM) 557

6. Calvin Vlaanderen (Yamaha) 544

...

9. Tim Gajser (Honda) 442

11. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 304

V MX2 prvo vožnjo dobil Sacha Coenen

Lani je v Šanghaju deževalo (v MXGP so odpeljali le eno vožnjo), letos gre za najbolj vročo dirko sezone. V šibkejšem razredu MX2 je prvo vožnjo dobil Sacha Coenen (KTM), tekmeca za svetovno lovoriko pa sta bila tako kot na kvalifikacijah drugi in tretji, drugi Kay de Wolf (Husqvarna) in tretji Simon Längenfelder (KTM).