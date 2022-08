Gajser zadržan v prvi vožnji, naslov prvaka še ni njegov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Luknjasta mivkasta proga in pritisk ob skorajšnji osvojitvi naslova svetovnega prvaka. Tim Gajser v prvi vožnji na VN Finske ni bil pravi. Osvojil je šesto mesto. A tudi Jeremy Seewer ni bil veliko boljši, saj je bil četrti. In Tim ima še vedno lepe možnosti, da po drugi vožnji (dve dirki pred koncem prvenstva) postane prvak.

Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Tim Gajser (Honda) na VN Finske lovi svoj četrti naslov svetovnega prvaka v motokrosu v elitnem razredu MXGP (skupno pa peti). Prvenstvo bo namreč odločeno, če bo imel po dirki vsaj 100 točk prednosti (sledita še dirki v Franciji in Turčiji). Pred to dirko je imel 115 točk prednosti pred Jeremyjem Seewerjem (Yamaha), ki je s tremi zmagami na zadnjih šestih dirkah zmanjšal svoj zaostanek.

Gajserju je v prvi vožnji uspel dober štart, po prvem krogu je bil tretji. A kmalu ga je prehitel specialist za mivko Brian Bogers (Husqvarna). Pa ne le Tima, tudi Romaina Febvra (Kawasaki) in Seewerja, ki sta se sredi vožnje oba znašla tudi na tleh. Gajser je na zahrbtni progi s številnimi kanali in luknjami vozil previdno, nekoliko počasneje in v zadnjih krogih je izgubil še nekaj mest. Prehitel ga je tudi Seewer. A Švicar je za četrto mesto osvojil le tri točke več od šestega Slovenca. Razlika med njima je pred drugo vožnjo 112 točk.

MXGP Finska, 1. vožnja:



1. Brian Bogers (Husqvarna)

2. Glenn Coldenhoff (Yamaha)

3. Maxime Renaux (Yamaha)

4. Jeremy Seewer (Yamaha)

5. Romain Febvre (Kawasaki)

6. Tim Gajser (Honda)

Štart druge vožnje bo ob 16.10. Če Seewer dobi drugo vožnjo, je za Tima dovolj osmo mesto (13 točk), da že dve dirki (štiri vožnje) pred koncem sezone postane prvak.

Pancar na peščeni podlagi ni tako konkurenčen

V razredu MX2 je prvo vožnjo dobil vodilni v prvenstvu Jago Geerts (Yamaha), ki je bil 12 sekund pred svojim tekmecem za prvaka, Tomom Viallom (KTM). Na bolj peščeni podlagi, kot je bila na zadnjih dirkah, Jan Pancar (KTM) ni tako zelo konkurenčen. V prvi vožnji je bil z zaostankom minute in pol 12. Druga vožnja bo ob 15.10.

Peklaj sezono EMX125 končal na 36. mestu

Jaka Peklaj Foto: Matej Podgoršek Na Finskem tekmujejo tudi mladi talenti v evropskem prvenstvu. Med njimi je Jaka Peklaj (Husqvarna), ki je vožnji v EMX125 končal na 24. in 27. mestu. To je bila zadnja dirka letošnjega prvenstva. Peklaj, ki nastopa z ekipo nekdanjega svetovnega prvaka v MX3 Klemna Gerčarja, je dirko končal na 36. mestu. Nastopil je na sedmih od devetih dirk in osvojil 22 točk.