Čeprav ima Tim Gajser v svetovnem prvenstvu že 47 zmag (42 v MXGP in pet v MX2), pa na VN Češke v Loketu, kjer se vsako leto zbere več tisoč slovenskih navijačev, še ni slavil. To nedeljo mu lahko uspe. To je dokazal s prvim mestom na sobotni kvalifikacijski vožnji. Letos ima že dve zmagi (Francija in Italija) in je tudi vodilni v skupnem seštevku elitnega razreda. Dan na zahodu Češke je sončen, prva vožnja v MXGP – tudi z Janom Pancarjem – pa se začne bo 14.15. Dogajanje spremljamo na prizorišču.

V soboto zvečer ploha, ki je namočila progo, v nedeljo zjutraj brez oblačka. Obeta se fantastičen športen dan v Loketu na Češkem. Ta že tradicionalno sredi poletja gosti dirko svetovnega prvenstva v motokrosu. In je ob italijanskem Arcu najbolj množično zbirališče slovenskih ljubiteljev tega športa. Da z glasnim navijanjem in predelanimi motornimi žagami podprejo Tima Gajserja in Jana Pancarja v MXGP ter Jako Peklaja v MX2. Petkratni svetovni prvak na tovarniški Hondi je bil na sobotni kvalifikacijski vožnji prvi, mlajša voznika pa z zasebnima ekipama na 16. oziroma 29. mestu. Za tiste prave točke, točke od 25 do 1, ki jih dobi prvih 20, pa se dirka v nedeljo, v MXGP ob 14.15 in 17.10, v MX2 pa sta štarta voženj uro prej. Gajser v Loketu še ni zmagal. Lani je bil sedmi, ko je bila to njegova prva dirka po težki poškodbi noge. Najboljši je bil drugi v svoji prvi šampionski sezoni v MXGP leta 2016.

MXGP, skupni seštevek po kvalifikacijski vožnji (12/20):



1. Tim Gajser (Honda) 618 točk

2. Jorge Prado (GasGas) 583

3. Jeffrey Herlings (KTM) 565

4. Calvin Vlaanderen (Yamaha) 435

5. Jeremy Seewer (Yamaha) 418

6. Glenn Coldenhoff (Fantic) 363

...

15. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 160

Gajser: Najpomembnejši je prvi odziv

Tim Gajser si želi dobrega štarta. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Gajser si je priboril prvi izbor štartne rampe, a sam položaj na njej v Loketu ni tako pomemben. "Je kar odprto, lahko se postaviš bolj na noter, bolj na sredino. Najpomembnejši je prvi odziv, da res pravi trenutek prestaviš in dobiš pravo hitrost, saj je štartna ravnina kar dolga. In tudi pridemo do četrte prestave pred prvim zavojem," je razložil Tim. Že za prvim zavojem pa je največ slovenskih navijačev, ki mu bodo dali še dodatno hitrost. "Zagotovo, zagotovo. Že v soboto je bilo lepo videti veliko slovenskih navijačev, na dirki jih bo še več. To ti da dodatno motivacijo. Upam na dobre vožnje brez večjih napak, da odpeljem sproščeno, kot znam, in z dobrimi štarti," si je po kvalifikacijah zaželel vodilni v prvenstvu, ki je imel pred 13. dirko sezone 35 točk prednosti pred Jorgejem Pradom (GasGas) in 53 pred Jeffrejem Herlingsom (KTM).

Tim Gajser na dosedanjih dirkah v Loketu:



2023 – sedmi

2022 – tretji

2021 – šesti

2019 – tretji

2018 – tretji

2017 – tretji

2016 – drugi

2015 – 10. (MX2)

2014 – šesti (MX2)

2013 – 20. (MX2)

Pancar: Po štartu bo treba biti bolj spredaj

Jan Pancar se želi približati prvi deseterici. Foto: Guliverimage "Prado je šel skoraj na sredino, Herlings je šel okrog 10. položaja. Od petega do 20. položaja na rampi se lahko štarta kot prvi," pa je po kvalifikacijski vožnji s svojim motorjem KTM poudaril 15. v letošnjem prvenstvu MXGP Pancar. Pred nedeljskim štartom je bil optimističen. "Da. Počutim se dobro. Deveto mesto na treningu na čas mi daje potrditev. Tudi vožnja na kvalifikacijah je bila dobra, da sem jih lahko toliko prehitel, samo po štartu bo treba biti bolj spredaj."

V Loketu še trije slovenski vozniki

Dopoldne v Loketu poteka še druga vožnja finala evropskega prvenstva voznikov, starih med 10 in 14 let, na motorjih prostornine 65 in 85 kubičnih centimetrov. Na sobotni prvi vožnji EMX65 je bil Svit Viženin deseti, Tim Repnik pa 18., v EMX85 pa Alex Novak na 31. mestu. S številko 243 v EMX65 dirka 10-letni Hrvat Roko Ivandič, ki je dobil prvo vožnjo in lahko tako kot Gajser leta 2007 postane evropski prvak.