Motokrosisti v Assen optimistično, a v skrbeh zaradi poškodbe

Motokrosist Jan Pancar, ki je letos nastopal na SP razreda MX2, se je poškodoval na predzadnji dirki v Turčiji. Poleg njega sta v ekipi seveda še svetovni prvak razreda MXGP Tim Gajser in Peter Irt, ki bo nastopal v razredu open.

Tekmovanje za pokal narodov ima v svetu motokrosa prestižno veljavo in ga primerjajo z olimpijskimi preizkušnjami v drugih panogah. Lani se Slovenija tekmovanja, ki je bilo v ZDA, ni udeležila, leto pred tem pa je bila v isti postavi, s kakršno bo nastopila v Assnu, v britanskem Matterley Basinu 12. Najboljši dosežek slovenske reprezentance na pokalu narodov je sicer star že 21 let, deveto mesto iz leta 1998 v britanskem Foxhillsu.

Bogomir Gajser točno vidi, kaj kdo dela

Selektor slovenske ekipe je Bogomir Gajser. Foto: Matjaž Vertuš Ekipa se je danes predstavila na novinarski konferenci v Ljubljani. "Izbral sem na strokovni podlagi, ne glede na to, kdo je kdo in kako se piše. Jaz gledam strokovno in mislim, da imam nekaj pojma. Pogledal sem vse, povabil sem jih na mojo progo, ki je zelo zahtevna. Točno vidim, kaj kdo dela," je selektor ekipe Bogomir Gajser povedal, kako je prišel do izbora za Assen. Pojasnil je tudi, da je dal prednost Irtu pred Klemnom Gerčarjem prav na podlagi treninga na tej progi.

"Žal nas je spet udarila poškodba, čeprav sem napovedal, da je letos lahko najboljši izid. Pancarja bomo skušali pripraviti, da bo lahko odpeljal. Verjamem, da bomo naredili vse in spet presenetili," o pričakovanjih pravi Gajser.

"Sezona je bila res dolga, vesel sem, da se je končala kot ena najbolj uspešnih v karieri. Sem pa tudi vesel, da nas čaka še pokal narodov. Imamo eno boljših ekip v zadnjih sezonah. Škoda, da je prišla poškodba, ampak mislim, da bo Jan stisnil zobe in bomo pokazal, kaj znamo," pa je pričakovanja strnil Tim Gajser. "Ekipa je prava, tudi vzdušje. Pomembno bo, da pridemo čez kvalifikacije v A finale, potem pa lahko presenetimo z rezultatom," še dodaja prvak Gajser.

Pancar se trudi, da bi bila roka v redu

Jan Pancar bi lahko nastopil s posebno opornico. Foto: Grega Valančič/Sportida "Žal sem se poškodoval, a se trudim, da bi se čim bolje pripravil, da bi bila roka v redu. Dal bom vse od sebe, če bom lahko vozil vsaj s 50 odstotki, bom naredil vse. Sem pa navajen stisniti zobe," pa je o poškodbi dejal Pancar. Pancar bo, kot je sicer prepričan selektor Gajser, do dirke le toliko nared, da bo lahko vozil, bržkone s posebno opornico.

"Ne tekmujem več na dirkah izven Slovenije, a mislim, da je pripravljenost odlična. Pozimi sem treniral na pesku, pričakujem soliden rezultat. Teren mi je znan, imamo dobro ekipo, dobro se razumemo. Sposoben sem odpeljati dobro vožnjo, tako da sem prepričan, da lahko dosežemo dober rezultat," pa o pokalu narodov razmišlja Irt.

Za tekmovanje v Assnu, ki bo 28. in 29. septembra, je prijavljenih 34 reprezentanc. Pomembne bodo že sobotne kvalifikacije, saj se bo na nedeljsko dirko v veliki finale A uvrstilo le 19 najboljših reprezentanc. Še ena se bo prebila na dirko z zmago na nedeljski dirki finala B.