Vrnitev Marqueza, zmaga Francozu

Nekdanji svetovni prvak Marc Marquez (Honda) je na prvi dirki po skoraj enoletni odsotnosti zaradi poškodb končal na sedmem mestu.

Skupno je današnji zmagovalec Quarataro prevzel vodstvo v SP, saj njegov rojak Johann Zarco (Ducati Pramac), doslej vodilni, današnje dirke ni končal.

Foto: Guliverimage

Na tretji dirki sezone na Portugalskem bodo ob 15.30 vozili še dirkači razreda moto2.

Naslednja postaja bo dirka v Jerezu 2. maja.

Acosta na tretji dirki še do druge zmage

V najšibkejšem razredu moto3 je bil najhitrejši Španec Pedro Acosta (KTM), drugi je bil Italijan Dennis Foggia (Honda), tretji pa njegov rojak Andrea Migno (Honda).

Po tretji dirki sezone ima Acosta, sicer novinec v najšibkejšem razredu, v skupnem seštevku po dveh zmagah in drugem mestu 70 točk, drugi je z zaostankom 31 točk še en Španec Jaume Masia (KTM), tretji in četrti pa sta s po 36 osvojenimi točkami Južnoafričan Darryn Binder (Honda) in Italijan Niccolo Antonelli (KTM).

