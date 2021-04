Quartararo najhitrejši, Marquez šesti, Rossi spet v ozadju

Najhitrejši je bil sicer Italijan Francesco Bagnaia (Ducati), ki pa so mu čas črtali, ker ni upošteval rumenih zastav ob stezi. Startal bo iz četrte vrste. Quartararo je bil na koncu 89 tisočink sekunde hitrejši od Rinsa, še štiri stotinke več pa je zaostal vodilni v skupnem seštevku po dveh dirkah Zarco.

Marquez bo prvo dirko po devetih mesecih odsotnosti zaradi zloma nadlahtnice začel iz druge vrste, zaostal pa je dve desetinki in pol. Osemindvajsetletnik je moral najprej opraviti s počasnejšo kvalifikacijsko skupino, saj se po treh prostih treningih ni uvrstil med najboljšo deseterico. V najhitrejši skupini pa ni mogel poseči v boj za 63. "pole position" v karieri.

Devetkratni svetovni prvak Valentino Rossi (Petronas Yamaha) se znova ni prebil v hitrejšo skupino, osvojil je 17. mesto.

